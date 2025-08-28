VAIX की अधिक जानकारी

VAIX प्राइस की जानकारी

VAIX आधिकारिक वेबसाइट

VAIX टोकन का अर्थशास्त्र

VAIX प्राइस का पूर्वानुमान

VAIX हिस्ट्री

VAIX खरीदने की गाइड

VAIX-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

VAIX स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Vectorspace AI X लोगो

Vectorspace AI X मूल्य(VAIX)

1 VAIX से USD लाइव प्राइस:

$0.02808
$0.02808$0.02808
+9.04%1D
USD
Vectorspace AI X (VAIX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:34:56 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02445
$ 0.02445$ 0.02445
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02808
$ 0.02808$ 0.02808
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02445
$ 0.02445$ 0.02445

$ 0.02808
$ 0.02808$ 0.02808

$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664$ 35.92655101524664

$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707$ 0.01002462128791707

0.00%

+9.04%

+4.69%

+4.69%

Vectorspace AI X (VAIX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02808 है. पिछले 24 घंटों में, VAIX ने $ 0.02445 के कम और $ 0.02808 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VAIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 35.92655101524664 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01002462128791707 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VAIX में 0.00%, 24 घंटों में +9.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vectorspace AI X (VAIX) मार्केट की जानकारी

No.2017

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 482.49
$ 482.49$ 482.49

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

49.88M
49.88M 49.88M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

33.25%

ETH

Vectorspace AI X का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 482.49 है. VAIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.88M है, कुल आपूर्ति 50000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.21M है.

Vectorspace AI X (VAIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Vectorspace AI X के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.002328+9.04%
30 दिन$ +0.00184+7.01%
60 दिन$ -0.00992-26.11%
90 दिन$ +0.00448+18.98%
Vectorspace AI X के मूल्य में आज आया अंतर

आज VAIX में $ +0.002328 (+9.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Vectorspace AI X के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00184 (+7.01%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Vectorspace AI X के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VAIX में $ -0.00992 (-26.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Vectorspace AI X के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00448 (+18.98%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Vectorspace AI X (VAIX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Vectorspace AI X प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Vectorspace AI X (VAIX) क्या है

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Vectorspace AI X निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VAIX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Vectorspace AI X के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Vectorspace AI X खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Vectorspace AI X प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vectorspace AI X (VAIX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vectorspace AI X (VAIX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vectorspace AI X के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vectorspace AI X प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Vectorspace AI X (VAIX) टोकन का अर्थशास्त्र

Vectorspace AI X (VAIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VAIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Vectorspace AI X (VAIX) कैसे खरीदें

क्या आपको Vectorspace AI X कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Vectorspace AI X खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VAIX लोकल करेंसी में

1 Vectorspace AI X(VAIX) से VND
738.9252
1 Vectorspace AI X(VAIX) से AUD
A$0.0429624
1 Vectorspace AI X(VAIX) से GBP
0.0207792
1 Vectorspace AI X(VAIX) से EUR
0.023868
1 Vectorspace AI X(VAIX) से USD
$0.02808
1 Vectorspace AI X(VAIX) से MYR
RM0.1184976
1 Vectorspace AI X(VAIX) से TRY
1.155492
1 Vectorspace AI X(VAIX) से JPY
¥4.09968
1 Vectorspace AI X(VAIX) से ARS
ARS$37.4399064
1 Vectorspace AI X(VAIX) से RUB
2.2601592
1 Vectorspace AI X(VAIX) से INR
2.4774984
1 Vectorspace AI X(VAIX) से IDR
Rp460.3277952
1 Vectorspace AI X(VAIX) से KRW
39.0542256
1 Vectorspace AI X(VAIX) से PHP
1.6053336
1 Vectorspace AI X(VAIX) से EGP
￡E.1.3638456
1 Vectorspace AI X(VAIX) से BRL
R$0.1519128
1 Vectorspace AI X(VAIX) से CAD
C$0.0384696
1 Vectorspace AI X(VAIX) से BDT
3.4134048
1 Vectorspace AI X(VAIX) से NGN
43.1334072
1 Vectorspace AI X(VAIX) से COP
$113.22558
1 Vectorspace AI X(VAIX) से ZAR
R.0.49842
1 Vectorspace AI X(VAIX) से UAH
1.1571768
1 Vectorspace AI X(VAIX) से VES
Bs4.04352
1 Vectorspace AI X(VAIX) से CLP
$27.18144
1 Vectorspace AI X(VAIX) से PKR
Rs7.9589952
1 Vectorspace AI X(VAIX) से KZT
15.0885072
1 Vectorspace AI X(VAIX) से THB
฿0.9081072
1 Vectorspace AI X(VAIX) से TWD
NT$0.8581248
1 Vectorspace AI X(VAIX) से AED
د.إ0.1030536
1 Vectorspace AI X(VAIX) से CHF
Fr0.022464
1 Vectorspace AI X(VAIX) से HKD
HK$0.2187432
1 Vectorspace AI X(VAIX) से AMD
֏10.7296488
1 Vectorspace AI X(VAIX) से MAD
.د.م0.2530008
1 Vectorspace AI X(VAIX) से MXN
$0.5245344
1 Vectorspace AI X(VAIX) से SAR
ريال0.1053
1 Vectorspace AI X(VAIX) से PLN
0.102492
1 Vectorspace AI X(VAIX) से RON
лв0.1218672
1 Vectorspace AI X(VAIX) से SEK
kr0.2656368
1 Vectorspace AI X(VAIX) से BGN
лв0.0468936
1 Vectorspace AI X(VAIX) से HUF
Ft9.5410224
1 Vectorspace AI X(VAIX) से CZK
0.5891184
1 Vectorspace AI X(VAIX) से KWD
د.ك0.0085644
1 Vectorspace AI X(VAIX) से ILS
0.0935064
1 Vectorspace AI X(VAIX) से AOA
Kz25.5968856
1 Vectorspace AI X(VAIX) से BHD
.د.ب0.01058616
1 Vectorspace AI X(VAIX) से BMD
$0.02808
1 Vectorspace AI X(VAIX) से DKK
kr0.1794312
1 Vectorspace AI X(VAIX) से HNL
L0.7345728
1 Vectorspace AI X(VAIX) से MUR
1.2894336
1 Vectorspace AI X(VAIX) से NAD
$0.4958928
1 Vectorspace AI X(VAIX) से NOK
kr0.282204
1 Vectorspace AI X(VAIX) से NZD
$0.0474552
1 Vectorspace AI X(VAIX) से PAB
B/.0.02808
1 Vectorspace AI X(VAIX) से PGK
K0.1187784
1 Vectorspace AI X(VAIX) से QAR
ر.ق0.102492
1 Vectorspace AI X(VAIX) से RSD
дин.2.817828

Vectorspace AI X संसाधन

Vectorspace AI X को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Vectorspace AI X वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Vectorspace AI X

आज Vectorspace AI X (VAIX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VAIX प्राइस 0.02808 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VAIX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VAIX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02808 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vectorspace AI X का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VAIX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.40M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VAIX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VAIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.88M USD है.
VAIX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VAIX ने 35.92655101524664 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VAIX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VAIX ने 0.01002462128791707 USD की ATL प्राइस देखी.
VAIX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VAIX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 482.49 USD है.
क्या VAIX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VAIX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VAIX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:34:56 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

VAIX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

VAIX
VAIX
USD
USD

1 VAIX = 0.02808 USD

VAIX ट्रेड करें

VAIXUSDT
$0.02808
$0.02808$0.02808
+9.04%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस