VAIOT (VAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02487 है. पिछले 24 घंटों में, VAI ने $ 0.024 के कम और $ 0.02689 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.42208355 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004549306036172591 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VAI में -0.41%, 24 घंटों में -2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VAIOT (VAI) मार्केट की जानकारी
VAIOT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 219.90K है. VAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 387.95M है, कुल आपूर्ति 400000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.95M है.
VAIOT (VAI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में VAIOT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000598
-2.35%
30 दिन
$ -0.00752
-23.22%
60 दिन
$ +0.00225
+9.94%
90 दिन
$ -0.00551
-18.14%
VAIOT के मूल्य में आज आया अंतर
आज VAI में $ -0.000598 (-2.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
VAIOT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00752 (-23.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
VAIOT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VAI में $ +0.00225 (+9.94%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
VAIOT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00551 (-18.14%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
VAIOT (VAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.
VAIOT प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VAIOT (VAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VAIOT (VAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VAIOT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
VAIOT (VAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
