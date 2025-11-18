United Protocol मूल्य(UT)
आज United Protocol (UT) का लाइव मूल्य $ 0.00000526 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 47.45% का बदलाव आया है. मौजूदा UT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000526 प्रति UT है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार United Protocol करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- UT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, UT की ट्रेडिंग $ 0.00000525 (निम्न) और $ 0.00010829 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में UT में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -99.48% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.06M तक पहुँच गया.
BSC
United Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.06M है. UT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
0.00%
-47.44%
-99.48%
-99.48%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में United Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0000047495
|-47.44%
|30 दिन
|$ -0.00099474
|-99.48%
|60 दिन
|$ -0.00099474
|-99.48%
|90 दिन
|$ -0.00099474
|-99.48%
आज UT में $ -0.0000047495 (-47.44%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00099474 (-99.48%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UT में $ -0.00099474 (-99.48%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00099474 (-99.48%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
United Protocol (UT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब United Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, United Protocol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.
United Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 UT = 0.00000526 USD