Unstable Tether का आज का लाइव मूल्य 0,00011818 USD है.USDUT का मार्केट कैप -- USD है. भारत में USDUT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Unstable Tether का आज का लाइव मूल्य 0,00011818 USD है.USDUT का मार्केट कैप -- USD है. भारत में USDUT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

USDUT की अधिक जानकारी

USDUT प्राइस की जानकारी

USDUT क्या है

USDUT टोकन का अर्थशास्त्र

USDUT प्राइस का पूर्वानुमान

USDUT हिस्ट्री

USDUT खरीदने की गाइड

USDUT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

USDUT स्पॉट

Unstable Tether लोगो

Unstable Tether मूल्य(USDUT)

1 USDUT से USD लाइव प्राइस:

$0,00011818
$0,00011818$0,00011818
-0,19%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:14:17 (UTC+8)

Unstable Tether का आज का मूल्य

आज Unstable Tether (USDUT) का लाइव मूल्य $ 0,00011818 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0,19% का बदलाव आया है. मौजूदा USDUT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0,00011818 प्रति USDUT है.

-- के मार्केट कैप के अनुसार Unstable Tether करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- USDUT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDUT की ट्रेडिंग $ 0,00011625 (निम्न) और $ 0,00012848 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDUT में पिछले एक घंटे में -1,24% और पिछले 7 दिनों में +5,04% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54,82K तक पहुँच गया.

Unstable Tether (USDUT) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 54,82K
$ 54,82K$ 54,82K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Unstable Tether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54,82K है. USDUT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.

Unstable Tether की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0,00011625
$ 0,00011625$ 0,00011625
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0,00012848
$ 0,00012848$ 0,00012848
24 घंटे में उच्चतम

$ 0,00011625
$ 0,00011625$ 0,00011625

$ 0,00012848
$ 0,00012848$ 0,00012848

--
----

--
----

-1,24%

-0,19%

+5,04%

+5,04%

Unstable Tether (USDUT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Unstable Tether के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0,000000225-0,19%
30 दिन$ -0,00005812-32,97%
60 दिन$ -0,00078112-86,86%
90 दिन$ -0,00188182-94,10%
Unstable Tether के मूल्य में आज आया अंतर

आज USDUT में $ -0,000000225 (-0,19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Unstable Tether के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0,00005812 (-32,97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Unstable Tether के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDUT में $ -0,00078112 (-86,86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Unstable Tether के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0,00188182 (-94,10%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Unstable Tether (USDUT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Unstable Tether प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Unstable Tether के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Unstable Tether (USDUT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में USDUT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0,00% है.
Unstable Tether (USDUT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Unstable Tether के प्राइस में संभावित रूप से 0,00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Unstable Tether की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए USDUT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Unstable Tetherप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Unstable Tether कैसे खरीदें और निवेश करें

Unstable Tether के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर USDUT की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Unstable Tether खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Unstable Tether (USDUT) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Unstable Tether तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Unstable Tether (USDUT) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Unstable Tether के साथ क्या कर सकते हैं

Unstable Tether का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Unstable Tether (USDUT) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Unstable Tether (USDUT) क्या है

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Unstable Tether

2030 में 1 Unstable Tether का मूल्य कितना होगा?
अगर Unstable Tether 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Unstable Tether के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:14:17 (UTC+8)

Unstable Tether के बारे में और जानें

USDUT USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ USDUT पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर USDUT USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Unstable Tether (USDUT) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Unstable Tether का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
USDUT/USDT
$0,00011818
$0,00011818$0,00011818
-0,13%
0,00% (USDT)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

