Unstable Tether मूल्य(USDUT)
आज Unstable Tether (USDUT) का लाइव मूल्य $ 0,00011818 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0,19% का बदलाव आया है. मौजूदा USDUT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0,00011818 प्रति USDUT है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Unstable Tether करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- USDUT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDUT की ट्रेडिंग $ 0,00011625 (निम्न) और $ 0,00012848 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDUT में पिछले एक घंटे में -1,24% और पिछले 7 दिनों में +5,04% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54,82K तक पहुँच गया.
SOL
Unstable Tether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54,82K है. USDUT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
-1,24%
-0,19%
+5,04%
+5,04%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Unstable Tether के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0,000000225
|-0,19%
|30 दिन
|$ -0,00005812
|-32,97%
|60 दिन
|$ -0,00078112
|-86,86%
|90 दिन
|$ -0,00188182
|-94,10%
आज USDUT में $ -0,000000225 (-0,19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0,00005812 (-32,97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDUT में $ -0,00078112 (-86,86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0,00188182 (-94,10%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Unstable Tether (USDUT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Unstable Tether प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Unstable Tether के प्राइस में संभावित रूप से 0,00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.
राशि
1 USDUT = 0,00011818 USD