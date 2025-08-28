USDUC की अधिक जानकारी

unstable coin लोगो

unstable coin मूल्य(USDUC)

1 USDUC से USD लाइव प्राइस:

$0.0431
$0.0431$0.0431
-4.91%1D
USD
unstable coin (USDUC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:26:59 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04029
$ 0.04029$ 0.04029
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04989
$ 0.04989$ 0.04989
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04029
$ 0.04029$ 0.04029

$ 0.04989
$ 0.04989$ 0.04989

$ 0.044248441274093504
$ 0.044248441274093504$ 0.044248441274093504

$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168

-4.79%

-4.91%

+64.00%

+64.00%

unstable coin (USDUC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0432 है. पिछले 24 घंटों में, USDUC ने $ 0.04029 के कम और $ 0.04989 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDUC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.044248441274093504 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.006840683165320168 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDUC में -4.79%, 24 घंटों में -4.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +64.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

unstable coin (USDUC) मार्केट की जानकारी

No.631

$ 43.20M
$ 43.20M$ 43.20M

$ 186.09K
$ 186.09K$ 186.09K

$ 43.20M
$ 43.20M$ 43.20M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,916,963.608336
999,916,963.608336 999,916,963.608336

99.99%

SOL

unstable coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 186.09K है. USDUC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999916963.608336 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.20M है.

unstable coin (USDUC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में unstable coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0022255-4.91%
30 दिन$ +0.0282+188.00%
60 दिन$ +0.0282+188.00%
90 दिन$ +0.0282+188.00%
unstable coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज USDUC में $ -0.0022255 (-4.91%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

unstable coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0282 (+188.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

unstable coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDUC में $ +0.0282 (+188.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

unstable coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0282 (+188.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

unstable coin (USDUC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब unstable coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

unstable coin (USDUC) क्या है

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके unstable coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- USDUC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- unstable coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर unstable coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

unstable coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में unstable coin (USDUC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके unstable coin (USDUC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? unstable coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब unstable coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

unstable coin (USDUC) टोकन का अर्थशास्त्र

unstable coin (USDUC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDUC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

unstable coin (USDUC) कैसे खरीदें

क्या आपको unstable coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से unstable coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

USDUC लोकल करेंसी में

1 unstable coin(USDUC) से VND
1,136.808
1 unstable coin(USDUC) से AUD
A$0.066096
1 unstable coin(USDUC) से GBP
0.031968
1 unstable coin(USDUC) से EUR
0.03672
1 unstable coin(USDUC) से USD
$0.0432
1 unstable coin(USDUC) से MYR
RM0.182304
1 unstable coin(USDUC) से TRY
1.777248
1 unstable coin(USDUC) से JPY
¥6.3504
1 unstable coin(USDUC) से ARS
ARS$57.599856
1 unstable coin(USDUC) से RUB
3.4776
1 unstable coin(USDUC) से INR
3.796416
1 unstable coin(USDUC) से IDR
Rp708.196608
1 unstable coin(USDUC) से KRW
60.083424
1 unstable coin(USDUC) से PHP
2.468016
1 unstable coin(USDUC) से EGP
￡E.2.098224
1 unstable coin(USDUC) से BRL
R$0.233712
1 unstable coin(USDUC) से CAD
C$0.059184
1 unstable coin(USDUC) से BDT
5.251392
1 unstable coin(USDUC) से NGN
66.359088
1 unstable coin(USDUC) से COP
$174.1932
1 unstable coin(USDUC) से ZAR
R.0.765936
1 unstable coin(USDUC) से UAH
1.780272
1 unstable coin(USDUC) से VES
Bs6.2208
1 unstable coin(USDUC) से CLP
$41.8176
1 unstable coin(USDUC) से PKR
Rs12.244608
1 unstable coin(USDUC) से KZT
23.213088
1 unstable coin(USDUC) से THB
฿1.39752
1 unstable coin(USDUC) से TWD
NT$1.319328
1 unstable coin(USDUC) से AED
د.إ0.158544
1 unstable coin(USDUC) से CHF
Fr0.03456
1 unstable coin(USDUC) से HKD
HK$0.336528
1 unstable coin(USDUC) से AMD
֏16.507152
1 unstable coin(USDUC) से MAD
.د.م0.389232
1 unstable coin(USDUC) से MXN
$0.806976
1 unstable coin(USDUC) से SAR
ريال0.162
1 unstable coin(USDUC) से PLN
0.15768
1 unstable coin(USDUC) से RON
лв0.187488
1 unstable coin(USDUC) से SEK
kr0.409536
1 unstable coin(USDUC) से BGN
лв0.072144
1 unstable coin(USDUC) से HUF
Ft14.6988
1 unstable coin(USDUC) से CZK
0.908064
1 unstable coin(USDUC) से KWD
د.ك0.013176
1 unstable coin(USDUC) से ILS
0.143424
1 unstable coin(USDUC) से AOA
Kz39.379824
1 unstable coin(USDUC) से BHD
.د.ب0.0162864
1 unstable coin(USDUC) से BMD
$0.0432
1 unstable coin(USDUC) से DKK
kr0.276048
1 unstable coin(USDUC) से HNL
L1.130112
1 unstable coin(USDUC) से MUR
1.983744
1 unstable coin(USDUC) से NAD
$0.762912
1 unstable coin(USDUC) से NOK
kr0.434592
1 unstable coin(USDUC) से NZD
$0.073008
1 unstable coin(USDUC) से PAB
B/.0.0432
1 unstable coin(USDUC) से PGK
K0.182736
1 unstable coin(USDUC) से QAR
ر.ق0.15768
1 unstable coin(USDUC) से RSD
дин.4.337712

unstable coin संसाधन

unstable coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक unstable coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न unstable coin

आज unstable coin (USDUC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDUC प्राइस 0.0432 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDUC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDUC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0432 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
unstable coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDUC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDUC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDUC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
USDUC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDUC ने 0.044248441274093504 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDUC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDUC ने 0.006840683165320168 USD की ATL प्राइस देखी.
USDUC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDUC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 186.09K USD है.
क्या USDUC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDUC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDUC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:26:59 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

USDUC-से-USD कैलकुलेटर

राशि

USDUC
USDUC
USD
USD

1 USDUC = 0.0432 USD

USDUC ट्रेड करें

USDUCUSDT
$0.0431
$0.0431$0.0431
-5.02%

