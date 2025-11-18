StablR USD मूल्य(USDR)
आज StablR USD (USDR) का लाइव मूल्य $ 0.999 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा USDR से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.999 प्रति USDR है.
$ 8.17M के मार्केट कैप के अनुसार StablR USD करेंसी की रैंक #1153 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 8.18M USDR है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDR की ट्रेडिंग $ 0.999 (निम्न) और $ 1.002 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.02146361646693 और सबसे निम्न स्तर $ 0.980782166260219 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDR में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -0.80% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 294.54 तक पहुँच गया.
StablR USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 294.54 है. USDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.18M है, कुल आपूर्ति 8182397.68 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.17M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में StablR USD के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|0.00%
|30 दिन
|$ +0.001
|+0.10%
|60 दिन
|$ +0.001
|+0.10%
|90 दिन
|$ +0.007
|+0.70%
आज USDR में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001 (+0.10%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDR में $ +0.001 (+0.10%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.007 (+0.70%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
StablR USD (USDR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब StablR USD प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, StablR USD के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 USDR = 0.999 USD