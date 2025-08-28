Ethena USDe (USDE) क्या है

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

आज Ethena USDe (USDE) का मूल्य कितना है? USD में लाइव USDE प्राइस 1.0006 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. USDE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.0006 है. Ethena USDe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? USDE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.29B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. USDE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? USDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.28B USD है. USDE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? USDE ने 1.0349343344668251 USD की ATH प्राइस हासिल की. USDE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? USDE ने 0.9772661240254116 USD की ATL प्राइस देखी. USDE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? USDE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.45M USD है.

