USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.



- USDD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- Decentralized USD के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Decentralized USD खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentralized USD (USDD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentralized USD (USDD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

Decentralized USD (USDD) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentralized USD (USDD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी 'कैसे खरीदें' गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Decentralized USD खरीद सकते हैं.

Decentralized USD को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Decentralized USD आज Decentralized USD (USDD) का मूल्य कितना है? USD में लाइव USDD प्राइस 0.9997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. USDD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.9997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए USDD से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Decentralized USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? USDD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 453.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. USDD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? USDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 453.74M USD है. USDD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? USDD ने 1.033364257647165 USD की ATH प्राइस हासिल की. USDD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? USDD ने 0.9254333369528154 USD की ATL प्राइस देखी. USDD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? USDD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 28.61K USD है. क्या USDD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDD का प्राइस का अनुमान देखें.

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

