Decentralized USD लोगो

Decentralized USD मूल्य(USDD)

1 USDD से USD लाइव प्राइस:

-0.02%1D
USD
Decentralized USD (USDD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:10:19 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0004
$ 1.0004$ 1.0004
24 घंटे में उच्चतम

0.00%

-0.02%

+0.01%

+0.01%

Decentralized USD (USDD) रियल-टाइम प्राइस $ 0.9997 है. पिछले 24 घंटों में, USDD ने $ 0.9995 के कम और $ 1.0004 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.033364257647165 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.9254333369528154 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDD में 0.00%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentralized USD (USDD) मार्केट की जानकारी

No.125

0.01%

TRX

Decentralized USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 453.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 28.61K है. USDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 453.74M है, कुल आपूर्ति 453740776 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 453.60M है.

Decentralized USD (USDD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Decentralized USD के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002-0.02%
30 दिन$ -0.0003-0.03%
60 दिन$ -0.0004-0.04%
90 दिन$ +0.0997+11.07%
Decentralized USD के मूल्य में आज आया अंतर

आज USDD में $ -0.0002 (-0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Decentralized USD के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0003 (-0.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Decentralized USD के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर USDD में $ -0.0004 (-0.04%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Decentralized USD के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0997 (+11.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Decentralized USD (USDD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Decentralized USD प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Decentralized USD (USDD) क्या है

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Decentralized USD निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- USDD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Decentralized USD के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Decentralized USD खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Decentralized USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentralized USD (USDD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentralized USD (USDD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentralized USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentralized USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Decentralized USD (USDD) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentralized USD (USDD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Decentralized USD (USDD) कैसे खरीदें

क्या आपको Decentralized USD कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Decentralized USD खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

USDD लोकल करेंसी में

1 Decentralized USD(USDD) से VND
1 Decentralized USD(USDD) से AUD
1 Decentralized USD(USDD) से GBP
1 Decentralized USD(USDD) से EUR
1 Decentralized USD(USDD) से USD
1 Decentralized USD(USDD) से MYR
1 Decentralized USD(USDD) से TRY
1 Decentralized USD(USDD) से JPY
1 Decentralized USD(USDD) से ARS
1 Decentralized USD(USDD) से RUB
1 Decentralized USD(USDD) से INR
1 Decentralized USD(USDD) से IDR
1 Decentralized USD(USDD) से KRW
1 Decentralized USD(USDD) से PHP
1 Decentralized USD(USDD) से EGP
1 Decentralized USD(USDD) से BRL
1 Decentralized USD(USDD) से CAD
1 Decentralized USD(USDD) से BDT
1 Decentralized USD(USDD) से NGN
1 Decentralized USD(USDD) से COP
1 Decentralized USD(USDD) से ZAR
1 Decentralized USD(USDD) से UAH
1 Decentralized USD(USDD) से VES
1 Decentralized USD(USDD) से CLP
1 Decentralized USD(USDD) से PKR
1 Decentralized USD(USDD) से KZT
1 Decentralized USD(USDD) से THB
1 Decentralized USD(USDD) से TWD
1 Decentralized USD(USDD) से AED
1 Decentralized USD(USDD) से CHF
1 Decentralized USD(USDD) से HKD
1 Decentralized USD(USDD) से AMD
1 Decentralized USD(USDD) से MAD
1 Decentralized USD(USDD) से MXN
1 Decentralized USD(USDD) से SAR
1 Decentralized USD(USDD) से PLN
1 Decentralized USD(USDD) से RON
1 Decentralized USD(USDD) से SEK
1 Decentralized USD(USDD) से BGN
1 Decentralized USD(USDD) से HUF
1 Decentralized USD(USDD) से CZK
1 Decentralized USD(USDD) से KWD
1 Decentralized USD(USDD) से ILS
1 Decentralized USD(USDD) से AOA
1 Decentralized USD(USDD) से BHD
1 Decentralized USD(USDD) से BMD
1 Decentralized USD(USDD) से DKK
1 Decentralized USD(USDD) से HNL
1 Decentralized USD(USDD) से MUR
1 Decentralized USD(USDD) से NAD
1 Decentralized USD(USDD) से NOK
1 Decentralized USD(USDD) से NZD
1 Decentralized USD(USDD) से PAB
1 Decentralized USD(USDD) से PGK
1 Decentralized USD(USDD) से QAR
1 Decentralized USD(USDD) से RSD
дин.100.439859

Decentralized USD संसाधन

Decentralized USD को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Decentralized USD वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Decentralized USD

आज Decentralized USD (USDD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDD प्राइस 0.9997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.9997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentralized USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 453.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 453.74M USD है.
USDD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDD ने 1.033364257647165 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDD ने 0.9254333369528154 USD की ATL प्राइस देखी.
USDD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 28.61K USD है.
क्या USDD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:10:19 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

