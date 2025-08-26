Uquid (UQC) रियल-टाइम प्राइस $ 4.088 है. पिछले 24 घंटों में, UQC ने $ 4.088 के कम और $ 4.307 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UQC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 33.70574952 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0370745608992 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UQC में 0.00%, 24 घंटों में -4.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Uquid (UQC) मार्केट की जानकारी
Uquid का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 21.91K है. UQC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 40000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 163.52M है.
Uquid (UQC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Uquid के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.20973
-4.88%
30 दिन
$ -0.639
-13.52%
60 दिन
$ +1.189
+41.01%
90 दिन
$ +1.811
+79.53%
Uquid के मूल्य में आज आया अंतर
आज UQC में $ -0.20973 (-4.88%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Uquid के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.639 (-13.52%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Uquid के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UQC में $ +1.189 (+41.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Uquid के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +1.811 (+79.53%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Uquid (UQC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
