UpOnly (UPO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00632 है. पिछले 24 घंटों में, UPO ने $ 0.00565 के कम और $ 0.00656 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UPO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.3777862682047466 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004031877941935659 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UPO में 0.00%, 24 घंटों में +2.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
UpOnly (UPO) मार्केट की जानकारी
No.2266
$ 719.17K
$ 11.58K
$ 1.01M
113.79M
160,000,000
MATIC
UpOnly का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 719.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.58K है. UPO की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.79M है, कुल आपूर्ति 160000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.01M है.
UpOnly (UPO) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में UpOnly के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0001796
+2.92%
30 दिन
$ -0.00382
-37.68%
60 दिन
$ -0.0029
-31.46%
90 दिन
$ -0.00725
-53.43%
UpOnly के मूल्य में आज आया अंतर
आज UPO में $ +0.0001796 (+2.92%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
UpOnly के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00382 (-37.68%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
UpOnly के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UPO में $ -0.0029 (-31.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
UpOnly के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00725 (-53.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
UpOnly (UPO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.
