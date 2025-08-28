UDS की अधिक जानकारी

UDS प्राइस की जानकारी

UDS व्हाइटपेपर

UDS आधिकारिक वेबसाइट

UDS टोकन का अर्थशास्त्र

UDS प्राइस का पूर्वानुमान

UDS हिस्ट्री

UDS खरीदने की गाइड

UDS-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

UDS स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Undeads Games लोगो

Undeads Games मूल्य(UDS)

1 UDS से USD लाइव प्राइस:

$1.2353
$1.2353$1.2353
0.00%1D
USD
Undeads Games (UDS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:34:13 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.2278
$ 1.2278$ 1.2278
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.2728
$ 1.2728$ 1.2728
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.2278
$ 1.2278$ 1.2278

$ 1.2728
$ 1.2728$ 1.2728

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576$ 0.040078546924565576

-0.05%

0.00%

+4.37%

+4.37%

Undeads Games (UDS) रियल-टाइम प्राइस $ 1.2353 है. पिछले 24 घंटों में, UDS ने $ 1.2278 के कम और $ 1.2728 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.8634474661286236 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.040078546924565576 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UDS में -0.05%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Undeads Games (UDS) मार्केट की जानकारी

No.533

$ 56.57M
$ 56.57M$ 56.57M

$ 341.06K
$ 341.06K$ 341.06K

$ 308.83M
$ 308.83M$ 308.83M

45.80M
45.80M 45.80M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

18.31%

ETH

Undeads Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.57M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 341.06K है. UDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 45.80M है, कुल आपूर्ति 250000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 308.83M है.

Undeads Games (UDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Undeads Games के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ +0.1722+16.19%
60 दिन$ +0.0682+5.84%
90 दिन$ +0.3683+42.47%
Undeads Games के मूल्य में आज आया अंतर

आज UDS में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Undeads Games के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.1722 (+16.19%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Undeads Games के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UDS में $ +0.0682 (+5.84%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Undeads Games के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.3683 (+42.47%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Undeads Games (UDS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Undeads Games प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Undeads Games (UDS) क्या है

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Undeads Games निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- UDS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Undeads Games के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Undeads Games खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Undeads Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Undeads Games (UDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Undeads Games (UDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Undeads Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Undeads Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Undeads Games (UDS) टोकन का अर्थशास्त्र

Undeads Games (UDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Undeads Games (UDS) कैसे खरीदें

क्या आपको Undeads Games कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Undeads Games खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

UDS लोकल करेंसी में

1 Undeads Games(UDS) से VND
32,506.9195
1 Undeads Games(UDS) से AUD
A$1.890009
1 Undeads Games(UDS) से GBP
0.914122
1 Undeads Games(UDS) से EUR
1.050005
1 Undeads Games(UDS) से USD
$1.2353
1 Undeads Games(UDS) से MYR
RM5.212966
1 Undeads Games(UDS) से TRY
50.832595
1 Undeads Games(UDS) से JPY
¥180.3538
1 Undeads Games(UDS) से ARS
ARS$1,647.062549
1 Undeads Games(UDS) से RUB
99.429297
1 Undeads Games(UDS) से INR
108.990519
1 Undeads Games(UDS) से IDR
Rp20,250.816432
1 Undeads Games(UDS) से KRW
1,718.079946
1 Undeads Games(UDS) से PHP
70.622101
1 Undeads Games(UDS) से EGP
￡E.59.998521
1 Undeads Games(UDS) से BRL
R$6.682973
1 Undeads Games(UDS) से CAD
C$1.692361
1 Undeads Games(UDS) से BDT
150.163068
1 Undeads Games(UDS) से NGN
1,897.531977
1 Undeads Games(UDS) से COP
$4,981.038425
1 Undeads Games(UDS) से ZAR
R.21.926575
1 Undeads Games(UDS) से UAH
50.906713
1 Undeads Games(UDS) से VES
Bs177.8832
1 Undeads Games(UDS) से CLP
$1,195.7704
1 Undeads Games(UDS) से PKR
Rs350.133432
1 Undeads Games(UDS) से KZT
663.776102
1 Undeads Games(UDS) से THB
฿39.949602
1 Undeads Games(UDS) से TWD
NT$37.750768
1 Undeads Games(UDS) से AED
د.إ4.533551
1 Undeads Games(UDS) से CHF
Fr0.98824
1 Undeads Games(UDS) से HKD
HK$9.622987
1 Undeads Games(UDS) से AMD
֏472.020483
1 Undeads Games(UDS) से MAD
.د.م11.130053
1 Undeads Games(UDS) से MXN
$23.075404
1 Undeads Games(UDS) से SAR
ريال4.632375
1 Undeads Games(UDS) से PLN
4.508845
1 Undeads Games(UDS) से RON
лв5.361202
1 Undeads Games(UDS) से SEK
kr11.685938
1 Undeads Games(UDS) से BGN
лв2.062951
1 Undeads Games(UDS) से HUF
Ft419.730234
1 Undeads Games(UDS) से CZK
25.916594
1 Undeads Games(UDS) से KWD
د.ك0.3767665
1 Undeads Games(UDS) से ILS
4.113549
1 Undeads Games(UDS) से AOA
Kz1,126.062421
1 Undeads Games(UDS) से BHD
.د.ب0.4657081
1 Undeads Games(UDS) से BMD
$1.2353
1 Undeads Games(UDS) से DKK
kr7.893567
1 Undeads Games(UDS) से HNL
L32.315448
1 Undeads Games(UDS) से MUR
56.724976
1 Undeads Games(UDS) से NAD
$21.815398
1 Undeads Games(UDS) से NOK
kr12.414765
1 Undeads Games(UDS) से NZD
$2.087657
1 Undeads Games(UDS) से PAB
B/.1.2353
1 Undeads Games(UDS) से PGK
K5.225319
1 Undeads Games(UDS) से QAR
ر.ق4.508845
1 Undeads Games(UDS) से RSD
дин.123.999414

Undeads Games संसाधन

Undeads Games को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Undeads Games वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Undeads Games

आज Undeads Games (UDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UDS प्राइस 1.2353 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.2353 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Undeads Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.57M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 45.80M USD है.
UDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UDS ने 2.8634474661286236 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UDS ने 0.040078546924565576 USD की ATL प्राइस देखी.
UDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 341.06K USD है.
क्या UDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UDS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:34:13 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

UDS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

UDS
UDS
USD
USD

1 UDS = 1.2353 USD

UDS ट्रेड करें

UDSUSDT
$1.2353
$1.2353$1.2353
0.00%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस