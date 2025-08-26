UBXS की अधिक जानकारी

UBXS Token लोगो

UBXS Token मूल्य(UBXS)

1 UBXS से USD लाइव प्राइस:

$0.01422
$0.01422$0.01422
+1.49%1D
USD
UBXS Token (UBXS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:18:50 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01394
$ 0.01394$ 0.01394
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01439
$ 0.01439$ 0.01439
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01394
$ 0.01394$ 0.01394

$ 0.01439
$ 0.01439$ 0.01439

$ 0.6548858415756186
$ 0.6548858415756186$ 0.6548858415756186

$ 0.009392121359881727
$ 0.009392121359881727$ 0.009392121359881727

+0.07%

+1.49%

+12.76%

+12.76%

UBXS Token (UBXS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01422 है. पिछले 24 घंटों में, UBXS ने $ 0.01394 के कम और $ 0.01439 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UBXS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.6548858415756186 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.009392121359881727 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UBXS में +0.07%, 24 घंटों में +1.49%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

UBXS Token (UBXS) मार्केट की जानकारी

No.2221

$ 812.75K
$ 812.75K$ 812.75K

$ 1.97K
$ 1.97K$ 1.97K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

57.16M
57.16M 57.16M

84,999,999
84,999,999 84,999,999

BSC

UBXS Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 812.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.97K है. UBXS की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.16M है, कुल आपूर्ति 84999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.21M है.

UBXS Token (UBXS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में UBXS Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0002088+1.49%
30 दिन$ -0.0053-27.16%
60 दिन$ -0.00722-33.68%
90 दिन$ +0.00048+3.49%
UBXS Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज UBXS में $ +0.0002088 (+1.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

UBXS Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0053 (-27.16%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

UBXS Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UBXS में $ -0.00722 (-33.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

UBXS Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00048 (+3.49%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

UBXS Token (UBXS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब UBXS Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

UBXS Token (UBXS) क्या है

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके UBXS Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- UBXS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- UBXS Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर UBXS Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

UBXS Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में UBXS Token (UBXS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके UBXS Token (UBXS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? UBXS Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब UBXS Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

UBXS Token (UBXS) टोकन का अर्थशास्त्र

UBXS Token (UBXS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UBXS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

UBXS Token (UBXS) कैसे खरीदें

क्या आपको UBXS Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से UBXS Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

UBXS लोकल करेंसी में

1 UBXS Token(UBXS) से VND
374.1993
1 UBXS Token(UBXS) से AUD
A$0.0216144
1 UBXS Token(UBXS) से GBP
0.0105228
1 UBXS Token(UBXS) से EUR
0.012087
1 UBXS Token(UBXS) से USD
$0.01422
1 UBXS Token(UBXS) से MYR
RM0.0598662
1 UBXS Token(UBXS) से TRY
0.5850108
1 UBXS Token(UBXS) से JPY
¥2.07612
1 UBXS Token(UBXS) से ARS
ARS$18.9599526
1 UBXS Token(UBXS) से RUB
1.14471
1 UBXS Token(UBXS) से INR
1.2489426
1 UBXS Token(UBXS) से IDR
Rp233.1147168
1 UBXS Token(UBXS) से KRW
19.7498736
1 UBXS Token(UBXS) से PHP
0.8116776
1 UBXS Token(UBXS) से EGP
￡E.0.68967
1 UBXS Token(UBXS) से BRL
R$0.0769302
1 UBXS Token(UBXS) से CAD
C$0.0194814
1 UBXS Token(UBXS) से BDT
1.7285832
1 UBXS Token(UBXS) से NGN
21.8431998
1 UBXS Token(UBXS) से COP
$57.338595
1 UBXS Token(UBXS) से ZAR
R.0.2518362
1 UBXS Token(UBXS) से UAH
0.5860062
1 UBXS Token(UBXS) से VES
Bs2.04768
1 UBXS Token(UBXS) से CLP
$13.76496
1 UBXS Token(UBXS) से PKR
Rs4.0305168
1 UBXS Token(UBXS) से KZT
7.6409748
1 UBXS Token(UBXS) से THB
฿0.4598748
1 UBXS Token(UBXS) से TWD
NT$0.4341366
1 UBXS Token(UBXS) से AED
د.إ0.0521874
1 UBXS Token(UBXS) से CHF
Fr0.011376
1 UBXS Token(UBXS) से HKD
HK$0.1107738
1 UBXS Token(UBXS) से AMD
֏5.4336042
1 UBXS Token(UBXS) से MAD
.د.م0.1281222
1 UBXS Token(UBXS) से MXN
$0.2653452
1 UBXS Token(UBXS) से SAR
ريال0.053325
1 UBXS Token(UBXS) से PLN
0.051903
1 UBXS Token(UBXS) से RON
лв0.0617148
1 UBXS Token(UBXS) से SEK
kr0.1349478
1 UBXS Token(UBXS) से BGN
лв0.0237474
1 UBXS Token(UBXS) से HUF
Ft4.8350844
1 UBXS Token(UBXS) से CZK
0.2989044
1 UBXS Token(UBXS) से KWD
د.ك0.0043371
1 UBXS Token(UBXS) से ILS
0.0472104
1 UBXS Token(UBXS) से AOA
Kz12.9625254
1 UBXS Token(UBXS) से BHD
.د.ب0.00536094
1 UBXS Token(UBXS) से BMD
$0.01422
1 UBXS Token(UBXS) से DKK
kr0.0908658
1 UBXS Token(UBXS) से HNL
L0.3719952
1 UBXS Token(UBXS) से MUR
0.6529824
1 UBXS Token(UBXS) से NAD
$0.2511252
1 UBXS Token(UBXS) से NOK
kr0.1431954
1 UBXS Token(UBXS) से NZD
$0.0240318
1 UBXS Token(UBXS) से PAB
B/.0.01422
1 UBXS Token(UBXS) से PGK
K0.0601506
1 UBXS Token(UBXS) से QAR
ر.ق0.051903
1 UBXS Token(UBXS) से RSD
дин.1.4281146

UBXS Token संसाधन

UBXS Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक UBXS Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न UBXS Token

आज UBXS Token (UBXS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UBXS प्राइस 0.01422 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UBXS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UBXS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01422 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
UBXS Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UBXS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 812.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UBXS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UBXS की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.16M USD है.
UBXS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UBXS ने 0.6548858415756186 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UBXS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UBXS ने 0.009392121359881727 USD की ATL प्राइस देखी.
UBXS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UBXS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.97K USD है.
क्या UBXS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UBXS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UBXS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:18:50 (UTC+8)

August 26, 2025

August 26, 2025

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

UBXS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

UBXS
UBXS
USD
USD

1 UBXS = 0.01422 USD

UBXS ट्रेड करें

UBXSUSDT
$0.01422
$0.01422$0.01422
+1.49%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस