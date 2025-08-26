UBSN की अधिक जानकारी

Silent Notary लोगो

Silent Notary मूल्य(UBSN)

1 UBSN से USD लाइव प्राइस:

$0.000003532
$0.000003532$0.000003532
+0.71%1D
USD
Silent Notary (UBSN) मूल्य का लाइव चार्ट
Silent Notary (UBSN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000341
$ 0.00000341$ 0.00000341
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000003555
$ 0.000003555$ 0.000003555
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000341
$ 0.00000341$ 0.00000341

$ 0.000003555
$ 0.000003555$ 0.000003555

$ 0.003412566698066311
$ 0.003412566698066311$ 0.003412566698066311

$ 0
$ 0$ 0

+1.34%

+0.71%

-5.99%

-5.99%

Silent Notary (UBSN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000003532 है. पिछले 24 घंटों में, UBSN ने $ 0.00000341 के कम और $ 0.000003555 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. UBSN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.003412566698066311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में UBSN में +1.34%, 24 घंटों में +0.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Silent Notary (UBSN) मार्केट की जानकारी

No.5347

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 658.59K
$ 658.59K$ 658.59K

0.00
0.00 0.00

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

0.00%

ETH

Silent Notary का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.59K है. UBSN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 186462812051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 658.59K है.

Silent Notary (UBSN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Silent Notary के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000000249+0.71%
30 दिन$ -0.000000029-0.82%
60 दिन$ -0.000000123-3.37%
90 दिन$ +0.000000555+18.64%
Silent Notary के मूल्य में आज आया अंतर

आज UBSN में $ +0.0000000249 (+0.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Silent Notary के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000029 (-0.82%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Silent Notary के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर UBSN में $ -0.000000123 (-3.37%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Silent Notary के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000555 (+18.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Silent Notary (UBSN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Silent Notary प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Silent Notary (UBSN) क्या है

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Silent Notary निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- UBSN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Silent Notary के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Silent Notary खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Silent Notary प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Silent Notary (UBSN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Silent Notary (UBSN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Silent Notary के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Silent Notary प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Silent Notary (UBSN) टोकन का अर्थशास्त्र

Silent Notary (UBSN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. UBSN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Silent Notary (UBSN) कैसे खरीदें

क्या आपको Silent Notary कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Silent Notary खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

UBSN लोकल करेंसी में

1 Silent Notary(UBSN) से VND
0.09294458
1 Silent Notary(UBSN) से AUD
A$0.00000536864
1 Silent Notary(UBSN) से GBP
0.00000261368
1 Silent Notary(UBSN) से EUR
0.0000030022
1 Silent Notary(UBSN) से USD
$0.000003532
1 Silent Notary(UBSN) से MYR
RM0.00001486972
1 Silent Notary(UBSN) से TRY
0.00014530648
1 Silent Notary(UBSN) से JPY
¥0.000515672
1 Silent Notary(UBSN) से ARS
ARS$0.00470932156
1 Silent Notary(UBSN) से RUB
0.000284326
1 Silent Notary(UBSN) से INR
0.00030982704
1 Silent Notary(UBSN) से IDR
Rp0.05790163008
1 Silent Notary(UBSN) से KRW
0.00490552416
1 Silent Notary(UBSN) से PHP
0.00020157124
1 Silent Notary(UBSN) से EGP
￡E.0.00017126668
1 Silent Notary(UBSN) से BRL
R$0.00001910812
1 Silent Notary(UBSN) से CAD
C$0.00000483884
1 Silent Notary(UBSN) से BDT
0.00042934992
1 Silent Notary(UBSN) से NGN
0.00542546988
1 Silent Notary(UBSN) से COP
$0.014241907
1 Silent Notary(UBSN) से ZAR
R.0.00006258704
1 Silent Notary(UBSN) से UAH
0.00014555372
1 Silent Notary(UBSN) से VES
Bs0.000508608
1 Silent Notary(UBSN) से CLP
$0.003418976
1 Silent Notary(UBSN) से PKR
Rs0.00100111008
1 Silent Notary(UBSN) से KZT
0.00189788488
1 Silent Notary(UBSN) से THB
฿0.00011418956
1 Silent Notary(UBSN) से TWD
NT$0.00010783196
1 Silent Notary(UBSN) से AED
د.إ0.00001296244
1 Silent Notary(UBSN) से CHF
Fr0.0000028256
1 Silent Notary(UBSN) से HKD
HK$0.00002751428
1 Silent Notary(UBSN) से AMD
֏0.00134961252
1 Silent Notary(UBSN) से MAD
.د.م0.00003182332
1 Silent Notary(UBSN) से MXN
$0.00006590712
1 Silent Notary(UBSN) से SAR
ريال0.000013245
1 Silent Notary(UBSN) से PLN
0.0000128918
1 Silent Notary(UBSN) से RON
лв0.00001532888
1 Silent Notary(UBSN) से SEK
kr0.00003351868
1 Silent Notary(UBSN) से BGN
лв0.00000589844
1 Silent Notary(UBSN) से HUF
Ft0.00120133916
1 Silent Notary(UBSN) से CZK
0.00007427796
1 Silent Notary(UBSN) से KWD
د.ك0.00000107726
1 Silent Notary(UBSN) से ILS
0.00001172624
1 Silent Notary(UBSN) से AOA
Kz0.00321966524
1 Silent Notary(UBSN) से BHD
.د.ب0.000001328032
1 Silent Notary(UBSN) से BMD
$0.000003532
1 Silent Notary(UBSN) से DKK
kr0.00002256948
1 Silent Notary(UBSN) से HNL
L0.00009239712
1 Silent Notary(UBSN) से MUR
0.00016250732
1 Silent Notary(UBSN) से NAD
$0.00006237512
1 Silent Notary(UBSN) से NOK
kr0.00003556724
1 Silent Notary(UBSN) से NZD
$0.00000596908
1 Silent Notary(UBSN) से PAB
B/.0.000003532
1 Silent Notary(UBSN) से PGK
K0.00001494036
1 Silent Notary(UBSN) से QAR
ر.ق0.0000128918
1 Silent Notary(UBSN) से RSD
дин.0.00035468344

Silent Notary संसाधन

Silent Notary को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Silent Notary वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Silent Notary

आज Silent Notary (UBSN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव UBSN प्राइस 0.000003532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
UBSN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
UBSN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000003532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Silent Notary का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
UBSN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
UBSN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
UBSN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
UBSN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
UBSN ने 0.003412566698066311 USD की ATH प्राइस हासिल की.
UBSN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
UBSN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
UBSN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
UBSN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.59K USD है.
क्या UBSN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष UBSN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए UBSN का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

