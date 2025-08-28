U2U की अधिक जानकारी

U2U Network लोगो

U2U Network मूल्य(U2U)

1 U2U से USD लाइव प्राइस:

$0.006781
$0.006781$0.006781
-0.27%1D
USD
U2U Network (U2U) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:26:01 (UTC+8)

U2U Network (U2U) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.006711
$ 0.006711$ 0.006711
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.006711
$ 0.006711$ 0.006711

$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698

$ 0.022144091827992506
$ 0.022144091827992506$ 0.022144091827992506

$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323

+0.20%

-0.27%

-1.52%

-1.52%

U2U Network (U2U) रियल-टाइम प्राइस $ 0.006781 है. पिछले 24 घंटों में, U2U ने $ 0.006711 के कम और $ 0.00698 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. U2U की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.022144091827992506 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003663940949886323 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में U2U में +0.20%, 24 घंटों में -0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

U2U Network (U2U) मार्केट की जानकारी

No.1143

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

$ 107.89K
$ 107.89K$ 107.89K

$ 67.81M
$ 67.81M$ 67.81M

1.53B
1.53B 1.53B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000

15.26%

U2U

U2U Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 107.89K है. U2U की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.53B है, कुल आपूर्ति 9150000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.81M है.

U2U Network (U2U) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में U2U Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00001836-0.27%
30 दिन$ -0.000581-7.90%
60 दिन$ -0.002281-25.18%
90 दिन$ +0.002429+55.81%
U2U Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज U2U में $ -0.00001836 (-0.27%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

U2U Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000581 (-7.90%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

U2U Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर U2U में $ -0.002281 (-25.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

U2U Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.002429 (+55.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

U2U Network (U2U) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब U2U Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

U2U Network (U2U) क्या है

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके U2U Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- U2U की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- U2U Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर U2U Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

U2U Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में U2U Network (U2U) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके U2U Network (U2U) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? U2U Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब U2U Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

U2U Network (U2U) टोकन का अर्थशास्त्र

U2U Network (U2U) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. U2U टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

U2U Network (U2U) कैसे खरीदें

क्या आपको U2U Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से U2U Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

U2U लोकल करेंसी में

1 U2U Network(U2U) से VND
178.442015
1 U2U Network(U2U) से AUD
A$0.01037493
1 U2U Network(U2U) से GBP
0.00501794
1 U2U Network(U2U) से EUR
0.00576385
1 U2U Network(U2U) से USD
$0.006781
1 U2U Network(U2U) से MYR
RM0.02861582
1 U2U Network(U2U) से TRY
0.27897034
1 U2U Network(U2U) से JPY
¥0.996807
1 U2U Network(U2U) से ARS
ARS$9.04131073
1 U2U Network(U2U) से RUB
0.5458705
1 U2U Network(U2U) से INR
0.59591428
1 U2U Network(U2U) से IDR
Rp111.16391664
1 U2U Network(U2U) से KRW
9.43115042
1 U2U Network(U2U) से PHP
0.38739853
1 U2U Network(U2U) से EGP
￡E.0.32935317
1 U2U Network(U2U) से BRL
R$0.03668521
1 U2U Network(U2U) से CAD
C$0.00928997
1 U2U Network(U2U) से BDT
0.82429836
1 U2U Network(U2U) से NGN
10.41622629
1 U2U Network(U2U) से COP
$27.34268725
1 U2U Network(U2U) से ZAR
R.0.12022713
1 U2U Network(U2U) से UAH
0.27944501
1 U2U Network(U2U) से VES
Bs0.976464
1 U2U Network(U2U) से CLP
$6.564008
1 U2U Network(U2U) से PKR
Rs1.92200664
1 U2U Network(U2U) से KZT
3.64370254
1 U2U Network(U2U) से THB
฿0.21936535
1 U2U Network(U2U) से TWD
NT$0.20709174
1 U2U Network(U2U) से AED
د.إ0.02488627
1 U2U Network(U2U) से CHF
Fr0.0054248
1 U2U Network(U2U) से HKD
HK$0.05282399
1 U2U Network(U2U) से AMD
֏2.59108791
1 U2U Network(U2U) से MAD
.د.م0.06109681
1 U2U Network(U2U) से MXN
$0.12666908
1 U2U Network(U2U) से SAR
ريال0.02542875
1 U2U Network(U2U) से PLN
0.02475065
1 U2U Network(U2U) से RON
лв0.02942954
1 U2U Network(U2U) से SEK
kr0.06428388
1 U2U Network(U2U) से BGN
лв0.01132427
1 U2U Network(U2U) से HUF
Ft2.30723525
1 U2U Network(U2U) से CZK
0.14253662
1 U2U Network(U2U) से KWD
د.ك0.002068205
1 U2U Network(U2U) से ILS
0.02251292
1 U2U Network(U2U) से AOA
Kz6.18135617
1 U2U Network(U2U) से BHD
.د.ب0.002556437
1 U2U Network(U2U) से BMD
$0.006781
1 U2U Network(U2U) से DKK
kr0.04333059
1 U2U Network(U2U) से HNL
L0.17739096
1 U2U Network(U2U) से MUR
0.31138352
1 U2U Network(U2U) से NAD
$0.11975246
1 U2U Network(U2U) से NOK
kr0.06821686
1 U2U Network(U2U) से NZD
$0.01145989
1 U2U Network(U2U) से PAB
B/.0.006781
1 U2U Network(U2U) से PGK
K0.02868363
1 U2U Network(U2U) से QAR
ر.ق0.02475065
1 U2U Network(U2U) से RSD
дин.0.68088021

U2U Network संसाधन

U2U Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक U2U Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न U2U Network

आज U2U Network (U2U) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव U2U प्राइस 0.006781 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
U2U से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
U2U से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.006781 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
U2U Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
U2U के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
U2U की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
U2U की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.53B USD है.
U2U की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
U2U ने 0.022144091827992506 USD की ATH प्राइस हासिल की.
U2U का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
U2U ने 0.003663940949886323 USD की ATL प्राइस देखी.
U2U का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
U2U के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 107.89K USD है.
क्या U2U इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष U2U इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए U2U का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:26:01 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

U2U-से-USD कैलकुलेटर

राशि

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0.006781 USD

U2U ट्रेड करें

U2UUSDT
$0.006781
$0.006781$0.006781
-0.27%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस