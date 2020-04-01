TWT की अधिक जानकारी

Trust Wallet लोगो

Trust Wallet मूल्य(TWT)

1 TWT से USD लाइव प्राइस:

$0.7352
$0.7352$0.7352
-3.00%1D
USD
Trust Wallet (TWT) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 15:25:47 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.7339
$ 0.7339$ 0.7339
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.7696
$ 0.7696$ 0.7696
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.7339
$ 0.7339$ 0.7339

$ 0.7696
$ 0.7696$ 0.7696

$ 2.7177649227203773
$ 2.7177649227203773$ 2.7177649227203773

$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255

-0.92%

-3.00%

-3.89%

-3.89%

Trust Wallet (TWT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.7352 है. पिछले 24 घंटों में, TWT ने $ 0.7339 के कम और $ 0.7696 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TWT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.7177649227203773 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00647761834255 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TWT में -0.92%, 24 घंटों में -3.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Trust Wallet (TWT) मार्केट की जानकारी

No.158

$ 306.32M
$ 306.32M$ 306.32M

$ 97.71K
$ 97.71K$ 97.71K

$ 734.96M
$ 734.96M$ 734.96M

416.65M
416.65M 416.65M

999,668,148
999,668,148 999,668,148

0.01%

2020-04-01

BSC

Trust Wallet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 306.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 97.71K है. TWT की मार्केट में उपलब्ध राशि 416.65M है, कुल आपूर्ति 999668148 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 734.96M है.

Trust Wallet (TWT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Trust Wallet के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.022738-3.00%
30 दिन$ -0.0508-6.47%
60 दिन$ +0.0339+4.83%
90 दिन$ -0.0359-4.66%
Trust Wallet के मूल्य में आज आया अंतर

आज TWT में $ -0.022738 (-3.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Trust Wallet के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0508 (-6.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Trust Wallet के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TWT में $ +0.0339 (+4.83%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Trust Wallet के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0359 (-4.66%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Trust Wallet (TWT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Trust Wallet प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Trust Wallet (TWT) क्या है

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Trust Wallet निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TWT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Trust Wallet के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Trust Wallet खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Trust Wallet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Trust Wallet (TWT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Trust Wallet (TWT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Trust Wallet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Trust Wallet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Trust Wallet (TWT) टोकन का अर्थशास्त्र

Trust Wallet (TWT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TWT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Trust Wallet (TWT) कैसे खरीदें

क्या आपको Trust Wallet कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Trust Wallet खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TWT लोकल करेंसी में

1 Trust Wallet(TWT) से VND
19,346.788
1 Trust Wallet(TWT) से AUD
A$1.124856
1 Trust Wallet(TWT) से GBP
0.544048
1 Trust Wallet(TWT) से EUR
0.62492
1 Trust Wallet(TWT) से USD
$0.7352
1 Trust Wallet(TWT) से MYR
RM3.102544
1 Trust Wallet(TWT) से TRY
30.246128
1 Trust Wallet(TWT) से JPY
¥108.0744
1 Trust Wallet(TWT) से ARS
ARS$980.264216
1 Trust Wallet(TWT) से RUB
59.1836
1 Trust Wallet(TWT) से INR
64.609376
1 Trust Wallet(TWT) से IDR
Rp12,052.457088
1 Trust Wallet(TWT) से KRW
1,022.530864
1 Trust Wallet(TWT) से PHP
42.001976
1 Trust Wallet(TWT) से EGP
￡E.35.708664
1 Trust Wallet(TWT) से BRL
R$3.977432
1 Trust Wallet(TWT) से CAD
C$1.007224
1 Trust Wallet(TWT) से BDT
89.370912
1 Trust Wallet(TWT) से NGN
1,129.333368
1 Trust Wallet(TWT) से COP
$2,964.5102
1 Trust Wallet(TWT) से ZAR
R.13.035096
1 Trust Wallet(TWT) से UAH
30.297592
1 Trust Wallet(TWT) से VES
Bs105.8688
1 Trust Wallet(TWT) से CLP
$711.6736
1 Trust Wallet(TWT) से PKR
Rs208.385088
1 Trust Wallet(TWT) से KZT
395.052368
1 Trust Wallet(TWT) से THB
฿23.78372
1 Trust Wallet(TWT) से TWD
NT$22.453008
1 Trust Wallet(TWT) से AED
د.إ2.698184
1 Trust Wallet(TWT) से CHF
Fr0.58816
1 Trust Wallet(TWT) से HKD
HK$5.727208
1 Trust Wallet(TWT) से AMD
֏280.927272
1 Trust Wallet(TWT) से MAD
.د.م6.624152
1 Trust Wallet(TWT) से MXN
$13.733536
1 Trust Wallet(TWT) से SAR
ريال2.757
1 Trust Wallet(TWT) से PLN
2.68348
1 Trust Wallet(TWT) से RON
лв3.190768
1 Trust Wallet(TWT) से SEK
kr6.969696
1 Trust Wallet(TWT) से BGN
лв1.227784
1 Trust Wallet(TWT) से HUF
Ft250.1518
1 Trust Wallet(TWT) से CZK
15.453904
1 Trust Wallet(TWT) से KWD
د.ك0.224236
1 Trust Wallet(TWT) से ILS
2.440864
1 Trust Wallet(TWT) से AOA
Kz670.186264
1 Trust Wallet(TWT) से BHD
.د.ب0.2771704
1 Trust Wallet(TWT) से BMD
$0.7352
1 Trust Wallet(TWT) से DKK
kr4.697928
1 Trust Wallet(TWT) से HNL
L19.232832
1 Trust Wallet(TWT) से MUR
33.760384
1 Trust Wallet(TWT) से NAD
$12.983632
1 Trust Wallet(TWT) से NOK
kr7.396112
1 Trust Wallet(TWT) से NZD
$1.242488
1 Trust Wallet(TWT) से PAB
B/.0.7352
1 Trust Wallet(TWT) से PGK
K3.109896
1 Trust Wallet(TWT) से QAR
ر.ق2.68348
1 Trust Wallet(TWT) से RSD
дин.73.821432

Trust Wallet संसाधन

Trust Wallet को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Trust Wallet वेबसाइट
Block Explorer

आज Trust Wallet (TWT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TWT प्राइस 0.7352 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TWT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TWT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.7352 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Trust Wallet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TWT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 306.32M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TWT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TWT की मार्केट में उपलब्ध राशि 416.65M USD है.
TWT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TWT ने 2.7177649227203773 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TWT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TWT ने 0.00647761834255 USD की ATL प्राइस देखी.
TWT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TWT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 97.71K USD है.
क्या TWT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TWT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TWT का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 15:25:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

