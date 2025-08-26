TUBES की अधिक जानकारी

TUBES लोगो

TUBES मूल्य(TUBES)

1 TUBES से USD लाइव प्राइस:

$0.1601
$0.1601$0.1601
+6.66%1D
USD
TUBES (TUBES) मूल्य का लाइव चार्ट
TUBES (TUBES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1499
$ 0.1499$ 0.1499
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1607
$ 0.1607$ 0.1607
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1499
$ 0.1499$ 0.1499

$ 0.1607
$ 0.1607$ 0.1607

$ 3.5120072983704493
$ 3.5120072983704493$ 3.5120072983704493

$ 0.15093093115585085
$ 0.15093093115585085$ 0.15093093115585085

+0.06%

+6.66%

-19.63%

-19.63%

TUBES (TUBES) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1601 है. पिछले 24 घंटों में, TUBES ने $ 0.1499 के कम और $ 0.1607 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TUBES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.5120072983704493 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.15093093115585085 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TUBES में +0.06%, 24 घंटों में +6.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TUBES (TUBES) मार्केट की जानकारी

No.5220

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.43K
$ 1.43K$ 1.43K

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

0.00
0.00 0.00

39,000,000
39,000,000 39,000,000

39,000,000
39,000,000 39,000,000

0.00%

ETH

TUBES का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.43K है. TUBES की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 39000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.24M है.

TUBES (TUBES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में TUBES के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.009997+6.66%
30 दिन$ +0.0495+44.75%
60 दिन$ +0.0536+50.32%
90 दिन$ -0.1402-46.69%
TUBES के मूल्य में आज आया अंतर

आज TUBES में $ +0.009997 (+6.66%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

TUBES के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0495 (+44.75%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

TUBES के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TUBES में $ +0.0536 (+50.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

TUBES के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1402 (-46.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

TUBES (TUBES) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब TUBES प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

TUBES (TUBES) क्या है

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके TUBES निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TUBES की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- TUBES के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर TUBES खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

TUBES प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TUBES (TUBES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TUBES (TUBES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TUBES के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TUBES प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TUBES (TUBES) टोकन का अर्थशास्त्र

TUBES (TUBES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TUBES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

TUBES (TUBES) कैसे खरीदें

क्या आपको TUBES कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से TUBES खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TUBES संसाधन

TUBES को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक TUBES वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न TUBES

आज TUBES (TUBES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TUBES प्राइस 0.1601 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TUBES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TUBES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1601 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TUBES का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TUBES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TUBES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TUBES की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
TUBES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TUBES ने 3.5120072983704493 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TUBES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TUBES ने 0.15093093115585085 USD की ATL प्राइस देखी.
TUBES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TUBES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.43K USD है.
क्या TUBES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TUBES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TUBES का प्राइस का अनुमान देखें.
