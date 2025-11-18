Tesla xStock मूल्य(TSLAX)
आज Tesla xStock (TSLAX) का लाइव मूल्य $ 400.83 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.40% का बदलाव आया है. मौजूदा TSLAX से USD कन्वर्ज़न दर $ 400.83 प्रति TSLAX है.
$ 45.29M के मार्केट कैप के अनुसार Tesla xStock करेंसी की रैंक #484 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 113.00K TSLAX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TSLAX की ट्रेडिंग $ 395.33 (निम्न) और $ 410.52 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 474.6824248978316 और सबसे निम्न स्तर $ 290.2836164741007 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TSLAX में पिछले एक घंटे में -0.36% और पिछले 7 दिनों में -8.94% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.03K तक पहुँच गया.
Tesla xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.03K है. TSLAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.00K है, कुल आपूर्ति 112998.17136673 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.29M है.
-0.36%
+0.40%
-8.94%
-8.94%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Tesla xStock के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +1.5975
|+0.40%
|30 दिन
|$ -42.74
|-9.64%
|60 दिन
|$ -25.97
|-6.09%
|90 दिन
|$ +77.63
|+24.01%
आज TSLAX में $ +1.5975 (+0.40%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -42.74 (-9.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TSLAX में $ -25.97 (-6.09%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +77.63 (+24.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Tesla xStock (TSLAX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Tesla xStock प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Tesla xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Tesla xStock को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 TSLAX = 400.83 USD