TRUST AI लोगो

TRUST AI मूल्य(TRT)

1 TRT से USD लाइव प्राइस:

$0.4922
$0.4922$0.4922
-3.28%1D
USD
TRUST AI (TRT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:08:27 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.4867
$ 0.4867$ 0.4867
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.5439
$ 0.5439$ 0.5439
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.4867
$ 0.4867$ 0.4867

$ 0.5439
$ 0.5439$ 0.5439

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496

-2.05%

-3.28%

-14.52%

-14.52%

TRUST AI (TRT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.4922 है. पिछले 24 घंटों में, TRT ने $ 0.4867 के कम और $ 0.5439 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.519671753579141 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004986070176975496 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRT में -2.05%, 24 घंटों में -3.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TRUST AI (TRT) मार्केट की जानकारी

No.1847

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 25.08K
$ 25.08K$ 25.08K

$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M

3.80M
3.80M 3.80M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

ARB

TRUST AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 25.08K है. TRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.80M है, कुल आपूर्ति 21000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.34M है.

TRUST AI (TRT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में TRUST AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.016692-3.28%
30 दिन$ -0.1778-26.54%
60 दिन$ -0.1578-24.28%
90 दिन$ -0.2179-30.69%
TRUST AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज TRT में $ -0.016692 (-3.28%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

TRUST AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1778 (-26.54%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

TRUST AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TRT में $ -0.1578 (-24.28%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

TRUST AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2179 (-30.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

TRUST AI (TRT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब TRUST AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

TRUST AI (TRT) क्या है

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके TRUST AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TRT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- TRUST AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर TRUST AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

TRUST AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TRUST AI (TRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TRUST AI (TRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TRUST AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TRUST AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRUST AI (TRT) टोकन का अर्थशास्त्र

TRUST AI (TRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

TRUST AI (TRT) कैसे खरीदें

क्या आपको TRUST AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से TRUST AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TRT लोकल करेंसी में

1 TRUST AI(TRT) से VND
12,952.243
1 TRUST AI(TRT) से AUD
A$0.748144
1 TRUST AI(TRT) से GBP
0.364228
1 TRUST AI(TRT) से EUR
0.41837
1 TRUST AI(TRT) से USD
$0.4922
1 TRUST AI(TRT) से MYR
RM2.072162
1 TRUST AI(TRT) से TRY
20.249108
1 TRUST AI(TRT) से JPY
¥71.8612
1 TRUST AI(TRT) से ARS
ARS$656.265026
1 TRUST AI(TRT) से RUB
39.6221
1 TRUST AI(TRT) से INR
43.205316
1 TRUST AI(TRT) से IDR
Rp8,068.851168
1 TRUST AI(TRT) से KRW
683.606736
1 TRUST AI(TRT) से PHP
28.070166
1 TRUST AI(TRT) से EGP
￡E.23.8717
1 TRUST AI(TRT) से BRL
R$2.662802
1 TRUST AI(TRT) से CAD
C$0.674314
1 TRUST AI(TRT) से BDT
59.831832
1 TRUST AI(TRT) से NGN
756.063498
1 TRUST AI(TRT) से COP
$1,984.67345
1 TRUST AI(TRT) से ZAR
R.8.716862
1 TRUST AI(TRT) से UAH
20.283562
1 TRUST AI(TRT) से VES
Bs70.8768
1 TRUST AI(TRT) से CLP
$476.4496
1 TRUST AI(TRT) से PKR
Rs139.509168
1 TRUST AI(TRT) से KZT
264.478748
1 TRUST AI(TRT) से THB
฿15.927592
1 TRUST AI(TRT) से TWD
NT$15.026866
1 TRUST AI(TRT) से AED
د.إ1.806374
1 TRUST AI(TRT) से CHF
Fr0.39376
1 TRUST AI(TRT) से HKD
HK$3.834238
1 TRUST AI(TRT) से AMD
֏188.074542
1 TRUST AI(TRT) से MAD
.د.م4.434722
1 TRUST AI(TRT) से MXN
$9.184452
1 TRUST AI(TRT) से SAR
ريال1.84575
1 TRUST AI(TRT) से PLN
1.79653
1 TRUST AI(TRT) से RON
лв2.136148
1 TRUST AI(TRT) से SEK
kr4.670978
1 TRUST AI(TRT) से BGN
лв0.821974
1 TRUST AI(TRT) से HUF
Ft167.411986
1 TRUST AI(TRT) से CZK
10.350966
1 TRUST AI(TRT) से KWD
د.ك0.150121
1 TRUST AI(TRT) से ILS
1.639026
1 TRUST AI(TRT) से AOA
Kz448.674754
1 TRUST AI(TRT) से BHD
.د.ب0.1855594
1 TRUST AI(TRT) से BMD
$0.4922
1 TRUST AI(TRT) से DKK
kr3.15008
1 TRUST AI(TRT) से HNL
L12.875952
1 TRUST AI(TRT) से MUR
22.660888
1 TRUST AI(TRT) से NAD
$8.692252
1 TRUST AI(TRT) से NOK
kr4.956454
1 TRUST AI(TRT) से NZD
$0.831818
1 TRUST AI(TRT) से PAB
B/.0.4922
1 TRUST AI(TRT) से PGK
K2.082006
1 TRUST AI(TRT) से QAR
ر.ق1.79653
1 TRUST AI(TRT) से RSD
дин.49.44149

TRUST AI संसाधन

TRUST AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक TRUST AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न TRUST AI

आज TRUST AI (TRT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRT प्राइस 0.4922 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.4922 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TRUST AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.80M USD है.
TRT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRT ने 11.519671753579141 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRT ने 0.004986070176975496 USD की ATL प्राइस देखी.
TRT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 25.08K USD है.
क्या TRT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:08:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

