Tri Sigma

Tri Sigma मूल्य(TRISIG)

1 TRISIG से USD लाइव प्राइस: $0.000648

-1.51%1D
USD
Tri Sigma (TRISIG) मूल्य का लाइव चार्ट
Tri Sigma (TRISIG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.77%

-1.51%

-16.61%

-16.61%

Tri Sigma (TRISIG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000648 है. पिछले 24 घंटों में, TRISIG ने $ 0.000619 के कम और $ 0.00068 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRISIG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.09539277601745644 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000130744931900812 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRISIG में -0.77%, 24 घंटों में -1.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tri Sigma (TRISIG) मार्केट की जानकारी

No.2302

SOL

Tri Sigma का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 647.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 12.44K है. TRISIG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999946805 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 647.97K है.

Tri Sigma (TRISIG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Tri Sigma के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000993-1.51%
30 दिन$ -0.000286-30.63%
60 दिन$ -0.000824-55.98%
90 दिन$ -0.001602-71.20%
Tri Sigma के मूल्य में आज आया अंतर

आज TRISIG में $ -0.00000993 (-1.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Tri Sigma के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000286 (-30.63%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Tri Sigma के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TRISIG में $ -0.000824 (-55.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Tri Sigma के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001602 (-71.20%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Tri Sigma (TRISIG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Tri Sigma प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Tri Sigma (TRISIG) क्या है

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Tri Sigma निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TRISIG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Tri Sigma के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Tri Sigma खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Tri Sigma प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tri Sigma (TRISIG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tri Sigma (TRISIG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tri Sigma के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tri Sigma प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Tri Sigma (TRISIG) टोकन का अर्थशास्त्र

Tri Sigma (TRISIG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRISIG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Tri Sigma (TRISIG) कैसे खरीदें

क्या आपको Tri Sigma कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Tri Sigma खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TRISIG लोकल करेंसी में

Tri Sigma संसाधन

Tri Sigma को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Tri Sigma वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Tri Sigma

आज Tri Sigma (TRISIG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRISIG प्राइस 0.000648 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRISIG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRISIG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000648 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tri Sigma का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRISIG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 647.97K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRISIG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRISIG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M USD है.
TRISIG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRISIG ने 0.09539277601745644 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRISIG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRISIG ने 0.000130744931900812 USD की ATL प्राइस देखी.
TRISIG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRISIG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 12.44K USD है.
क्या TRISIG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRISIG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRISIG का प्राइस का अनुमान देखें.
