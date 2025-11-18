Treehouse मूल्य(TREE)
आज Treehouse (TREE) का लाइव मूल्य $ 0.139 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.27% का बदलाव आया है. मौजूदा TREE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.139 प्रति TREE है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Treehouse करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- TREE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TREE की ट्रेडिंग $ 0.1375 (निम्न) और $ 0.146 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TREE में पिछले एक घंटे में -0.65% और पिछले 7 दिनों में -9.04% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 151.40K तक पहुँच गया.
Treehouse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 151.40K है. TREE की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 139.00M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Treehouse के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.004699
|-3.27%
|30 दिन
|$ -0.0293
|-17.41%
|60 दिन
|$ -0.1888
|-57.60%
|90 दिन
|$ -0.1933
|-58.18%
आज TREE में $ -0.004699 (-3.27%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0293 (-17.41%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TREE में $ -0.1888 (-57.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1933 (-58.18%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Treehouse (TREE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Treehouse प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Treehouse के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.
Treehouse को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 TREE = 0.139 USD