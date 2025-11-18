Alttown मूल्य(TOWN)
आज Alttown (TOWN) का लाइव मूल्य $ 0.0007686 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.65% का बदलाव आया है. मौजूदा TOWN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0007686 प्रति TOWN है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Alttown करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- TOWN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TOWN की ट्रेडिंग $ 0.00076 (निम्न) और $ 0.0008288 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TOWN में पिछले एक घंटे में -1.92% और पिछले 7 दिनों में -15.62% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.21K तक पहुँच गया.
NONE
Alttown का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.21K है. TOWN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 2000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.54M है.
-1.92%
-1.65%
-15.62%
-15.62%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Alttown के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000012895
|-1.65%
|30 दिन
|$ -0.0005074
|-39.77%
|60 दिन
|$ -0.0023474
|-75.34%
|90 दिन
|$ -0.0042314
|-84.63%
आज TOWN में $ -0.000012895 (-1.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0005074 (-39.77%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TOWN में $ -0.0023474 (-75.34%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0042314 (-84.63%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.
