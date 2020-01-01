TOMI (TOMI) टोकन का अर्थशास्त्र TOMI (TOMI) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

TOMI (TOMI) जानकारी tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. आधिकारिक वेबसाइट: https://tomi.com/ व्हाइटपेपर: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 अभी TOMI खरीदें!

TOMI (TOMI) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण TOMI (TOMI) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M कुल आपूर्ति: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.000237893811857987 $ 0.000237893811857987 $ 0.000237893811857987 मौजूदा प्राइस: $ 0.0002551 $ 0.0002551 $ 0.0002551 TOMI (TOMI) प्राइस के बारे में अधिक जानें

TOMI (TOMI) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले TOMI (TOMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: TOMI टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने TOMI मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप TOMI के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो TOMI टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

TOMI (TOMI) प्राइस हिस्ट्री TOMI की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी TOMI प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

