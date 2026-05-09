Tokabu मूल्य (TOKABU)
आज Tokabu (TOKABU) का लाइव मूल्य $ 0 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.68% का बदलाव आया है. मौजूदा TOKABU से USD कन्वर्ज़न दर $ 0 प्रति TOKABU है.
$ 14,860.19 के मार्केट कैप के अनुसार Tokabu करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 420,000.00T TOKABU है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TOKABU की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TOKABU में पिछले एक घंटे में +0.46% और पिछले 7 दिनों में -28.71% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 178.09 तक पहुँच गया.
Tokabu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 178.09 है. TOKABU की मार्केट में उपलब्ध राशि 420,000.00T है, कुल आपूर्ति 4.2e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.86K है.
+0.46%
-3.68%
-28.71%
-28.71%
आज के दिन के दौरान, Tokabu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tokabu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tokabu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tokabu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.68%
|30 दिन
|$ 0
|+68.45%
|60 दिन
|$ 0
|+88.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
2040 में, Tokabu के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
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|समय (UTC+8)
|प्रकार
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