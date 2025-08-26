TNK की अधिक जानकारी

Trac Network लोगो

Trac Network मूल्य(TNK)

1 TNK से USD लाइव प्राइस:

Trac Network (TNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:08:08 (UTC+8)

Trac Network (TNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में उच्चतम

Trac Network (TNK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.5883 है. पिछले 24 घंटों में, TNK ने $ 0.5202 के कम और $ 0.6659 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.911982442698248 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002123294088625495 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TNK में +0.13%, 24 घंटों में +5.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +24.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Trac Network (TNK) मार्केट की जानकारी

No.1082

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

$ 59.53K
$ 59.53K$ 59.53K

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

Trac Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.53K है. TNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.35M है.

Trac Network (TNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Trac Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.028068+5.01%
30 दिन$ +0.2456+71.66%
60 दिन$ +0.2944+100.17%
90 दिन$ +0.1859+46.19%
Trac Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज TNK में $ +0.028068 (+5.01%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Trac Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.2456 (+71.66%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Trac Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TNK में $ +0.2944 (+100.17%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Trac Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.1859 (+46.19%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Trac Network (TNK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Trac Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Trac Network (TNK) क्या है

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Trac Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TNK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Trac Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Trac Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Trac Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Trac Network (TNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Trac Network (TNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Trac Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Trac Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Trac Network (TNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Trac Network (TNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Trac Network (TNK) कैसे खरीदें

क्या आपको Trac Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Trac Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TNK लोकल करेंसी में

1 Trac Network(TNK) से VND
15,481.1145
1 Trac Network(TNK) से AUD
A$0.894216
1 Trac Network(TNK) से GBP
0.435342
1 Trac Network(TNK) से EUR
0.500055
1 Trac Network(TNK) से USD
$0.5883
1 Trac Network(TNK) से MYR
RM2.476743
1 Trac Network(TNK) से TRY
24.202662
1 Trac Network(TNK) से JPY
¥85.8918
1 Trac Network(TNK) से ARS
ARS$784.398039
1 Trac Network(TNK) से RUB
47.35815
1 Trac Network(TNK) से INR
51.640974
1 Trac Network(TNK) से IDR
Rp9,644.260752
1 Trac Network(TNK) से KRW
817.078104
1 Trac Network(TNK) से PHP
33.550749
1 Trac Network(TNK) से EGP
￡E.28.53255
1 Trac Network(TNK) से BRL
R$3.182703
1 Trac Network(TNK) से CAD
C$0.805971
1 Trac Network(TNK) से BDT
71.513748
1 Trac Network(TNK) से NGN
903.681747
1 Trac Network(TNK) से COP
$2,372.172675
1 Trac Network(TNK) से ZAR
R.10.418793
1 Trac Network(TNK) से UAH
24.243843
1 Trac Network(TNK) से VES
Bs84.7152
1 Trac Network(TNK) से CLP
$569.4744
1 Trac Network(TNK) से PKR
Rs166.747752
1 Trac Network(TNK) से KZT
316.117122
1 Trac Network(TNK) से THB
฿19.037388
1 Trac Network(TNK) से TWD
NT$17.960799
1 Trac Network(TNK) से AED
د.إ2.159061
1 Trac Network(TNK) से CHF
Fr0.47064
1 Trac Network(TNK) से HKD
HK$4.582857
1 Trac Network(TNK) से AMD
֏224.795313
1 Trac Network(TNK) से MAD
.د.م5.300583
1 Trac Network(TNK) से MXN
$10.977678
1 Trac Network(TNK) से SAR
ريال2.206125
1 Trac Network(TNK) से PLN
2.147295
1 Trac Network(TNK) से RON
лв2.553222
1 Trac Network(TNK) से SEK
kr5.582967
1 Trac Network(TNK) से BGN
лв0.982461
1 Trac Network(TNK) से HUF
Ft200.098479
1 Trac Network(TNK) से CZK
12.371949
1 Trac Network(TNK) से KWD
د.ك0.1794315
1 Trac Network(TNK) से ILS
1.953156
1 Trac Network(TNK) से AOA
Kz536.276631
1 Trac Network(TNK) से BHD
.د.ب0.2217891
1 Trac Network(TNK) से BMD
$0.5883
1 Trac Network(TNK) से DKK
kr3.759237
1 Trac Network(TNK) से HNL
L15.389928
1 Trac Network(TNK) से MUR
27.085332
1 Trac Network(TNK) से NAD
$10.389378
1 Trac Network(TNK) से NOK
kr5.924181
1 Trac Network(TNK) से NZD
$0.994227
1 Trac Network(TNK) से PAB
B/.0.5883
1 Trac Network(TNK) से PGK
K2.488509
1 Trac Network(TNK) से QAR
ر.ق2.147295
1 Trac Network(TNK) से RSD
дин.59.094735

Trac Network संसाधन

Trac Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Trac Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Trac Network

आज Trac Network (TNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TNK प्राइस 0.5883 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.5883 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Trac Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M USD है.
TNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TNK ने 7.911982442698248 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TNK ने 0.002123294088625495 USD की ATL प्राइस देखी.
TNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.53K USD है.
क्या TNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:08:08 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

