iShares 20 Year ETF का आज का लाइव मूल्य 90.4 USD है.TLTON का मार्केट कैप 18,341,374.5296776 USD है. भारत में TLTON से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$90.39
iShares 20 Year ETF (TLTON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:11:58 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF का आज का मूल्य

आज iShares 20 Year ETF (TLTON) का लाइव मूल्य $ 90.4 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.09% का बदलाव आया है. मौजूदा TLTON से USD कन्वर्ज़न दर $ 90.4 प्रति TLTON है.

$ 18.34M के मार्केट कैप के अनुसार iShares 20 Year ETF करेंसी की रैंक #794 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 202.89K TLTON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TLTON की ट्रेडिंग $ 89.98 (निम्न) और $ 90.83 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 95.25413241837782 और सबसे निम्न स्तर $ 84.5322239041991 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TLTON में पिछले एक घंटे में +0.01% और पिछले 7 दिनों में -0.70% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.26K तक पहुँच गया.

iShares 20 Year ETF (TLTON) मार्केट की जानकारी

$ 18.34M
$ 56.26K
$ 18.34M
202.89K
202,891.311169
ETH

iShares 20 Year ETF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.34M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.26K है. TLTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 202.89K है, कुल आपूर्ति 202891.311169 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.34M है.

iShares 20 Year ETF की प्राइस हिस्ट्री USD

iShares 20 Year ETF (TLTON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में iShares 20 Year ETF के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0814-0.09%
30 दिन$ -1.39-1.52%
60 दिन$ +1.66+1.87%
90 दिन$ +30.4+50.66%
iShares 20 Year ETF के मूल्य में आज आया अंतर

आज TLTON में $ -0.0814 (-0.09%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

iShares 20 Year ETF के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.39 (-1.52%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

iShares 20 Year ETF के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TLTON में $ +1.66 (+1.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

iShares 20 Year ETF के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +30.4 (+50.66%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

iShares 20 Year ETF (TLTON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब iShares 20 Year ETF प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

iShares 20 Year ETF के लिए प्राइस पूर्वानुमान

iShares 20 Year ETF (TLTON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TLTON का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
iShares 20 Year ETF (TLTON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, iShares 20 Year ETF के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में iShares 20 Year ETF की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए TLTON के प्राइस पूर्वानुमान के लिए iShares 20 Year ETFप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में iShares 20 Year ETF कैसे खरीदें और निवेश करें

iShares 20 Year ETF के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर TLTON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, iShares 20 Year ETF खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी iShares 20 Year ETF (TLTON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

202.89K से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और iShares 20 Year ETF तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
iShares 20 Year ETF (TLTON) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप iShares 20 Year ETF के साथ क्या कर सकते हैं

iShares 20 Year ETF का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

iShares 20 Year ETF (TLTON) क्या है

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF संसाधन

iShares 20 Year ETF को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक iShares 20 Year ETF वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न iShares 20 Year ETF

2030 में 1 iShares 20 Year ETF का मूल्य कितना होगा?
अगर iShares 20 Year ETF 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. iShares 20 Year ETF के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:11:58 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
