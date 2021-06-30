IRON Titanium (TITAN) क्या है

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium प्राइस का अनुमान (USD)

IRON Titanium (TITAN) टोकन का अर्थशास्त्र

IRON Titanium (TITAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TITAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

IRON Titanium (TITAN) कैसे खरीदें

TITAN लोकल करेंसी में

IRON Titanium संसाधन

IRON Titanium को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आज IRON Titanium (TITAN) का मूल्य कितना है? USD में लाइव TITAN प्राइस 0.000000007153 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. TITAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.000000007153 है. IRON Titanium का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? TITAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. TITAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? TITAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. TITAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? TITAN ने 52.45622973 USD की ATH प्राइस हासिल की. TITAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? TITAN ने 0.000000004556478833 USD की ATL प्राइस देखी. TITAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? TITAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.88K USD है. क्या TITAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TITAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है.

IRON Titanium (TITAN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

