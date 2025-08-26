TGT1 की अधिक जानकारी

THORWallet DEX लोगो

THORWallet DEX मूल्य(TGT1)

1 TGT1 से USD लाइव प्राइस:

$0.018417
$0.018417$0.018417
+24.27%1D
USD
THORWallet DEX (TGT1) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:56:06 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.014365
$ 0.014365$ 0.014365
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.018433
$ 0.018433$ 0.018433
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.014365
$ 0.014365$ 0.014365

$ 0.018433
$ 0.018433$ 0.018433

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

+0.56%

+24.27%

+22.33%

+22.33%

THORWallet DEX (TGT1) रियल-टाइम प्राइस $ 0.018417 है. पिछले 24 घंटों में, TGT1 ने $ 0.014365 के कम और $ 0.018433 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TGT1 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.1383201583059602 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002850257066152566 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TGT1 में +0.56%, 24 घंटों में +24.27%, तथा पिछले 7 दिनों में +22.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

THORWallet DEX (TGT1) मार्केट की जानकारी

No.5289

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.11K
$ 79.11K$ 79.11K

$ 18.42B
$ 18.42B$ 18.42B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

THORWallet DEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 79.11K है. TGT1 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 904458459.53 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.42B है.

THORWallet DEX (TGT1) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में THORWallet DEX के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00359685+24.27%
30 दिन$ -0.001157-5.92%
60 दिन$ -0.012144-39.74%
90 दिन$ -0.006723-26.75%
THORWallet DEX के मूल्य में आज आया अंतर

आज TGT1 में $ +0.00359685 (+24.27%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

THORWallet DEX के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001157 (-5.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

THORWallet DEX के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TGT1 में $ -0.012144 (-39.74%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

THORWallet DEX के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.006723 (-26.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

THORWallet DEX (TGT1) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब THORWallet DEX प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

THORWallet DEX (TGT1) क्या है

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके THORWallet DEX निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TGT1 की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- THORWallet DEX के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर THORWallet DEX खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

THORWallet DEX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में THORWallet DEX (TGT1) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके THORWallet DEX (TGT1) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? THORWallet DEX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब THORWallet DEX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

THORWallet DEX (TGT1) टोकन का अर्थशास्त्र

THORWallet DEX (TGT1) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TGT1 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

THORWallet DEX (TGT1) कैसे खरीदें

क्या आपको THORWallet DEX कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से THORWallet DEX खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TGT1 लोकल करेंसी में

1 THORWallet DEX(TGT1) से VND
484.643355
1 THORWallet DEX(TGT1) से AUD
A$0.02799384
1 THORWallet DEX(TGT1) से GBP
0.01362858
1 THORWallet DEX(TGT1) से EUR
0.01565445
1 THORWallet DEX(TGT1) से USD
$0.018417
1 THORWallet DEX(TGT1) से MYR
RM0.07753557
1 THORWallet DEX(TGT1) से TRY
0.75767538
1 THORWallet DEX(TGT1) से JPY
¥2.688882
1 THORWallet DEX(TGT1) से ARS
ARS$24.55593861
1 THORWallet DEX(TGT1) से RUB
1.4825685
1 THORWallet DEX(TGT1) से INR
1.61553924
1 THORWallet DEX(TGT1) से IDR
Rp301.91798448
1 THORWallet DEX(TGT1) से KRW
25.57900296
1 THORWallet DEX(TGT1) से PHP
1.05105819
1 THORWallet DEX(TGT1) से EGP
￡E.0.89304033
1 THORWallet DEX(TGT1) से BRL
R$0.09963597
1 THORWallet DEX(TGT1) से CAD
C$0.02523129
1 THORWallet DEX(TGT1) से BDT
2.23877052
1 THORWallet DEX(TGT1) से NGN
28.29016953
1 THORWallet DEX(TGT1) से COP
$74.26194825
1 THORWallet DEX(TGT1) से ZAR
R.0.32634924
1 THORWallet DEX(TGT1) से UAH
0.75896457
1 THORWallet DEX(TGT1) से VES
Bs2.652048
1 THORWallet DEX(TGT1) से CLP
$17.827656
1 THORWallet DEX(TGT1) से PKR
Rs5.22011448
1 THORWallet DEX(TGT1) से KZT
9.89619078
1 THORWallet DEX(TGT1) से THB
฿0.59542161
1 THORWallet DEX(TGT1) से TWD
NT$0.56227101
1 THORWallet DEX(TGT1) से AED
د.إ0.06759039
1 THORWallet DEX(TGT1) से CHF
Fr0.0147336
1 THORWallet DEX(TGT1) से HKD
HK$0.14346843
1 THORWallet DEX(TGT1) से AMD
֏7.03731987
1 THORWallet DEX(TGT1) से MAD
.د.م0.16593717
1 THORWallet DEX(TGT1) से MXN
$0.34366122
1 THORWallet DEX(TGT1) से SAR
ريال0.06906375
1 THORWallet DEX(TGT1) से PLN
0.06722205
1 THORWallet DEX(TGT1) से RON
лв0.07992978
1 THORWallet DEX(TGT1) से SEK
kr0.17477733
1 THORWallet DEX(TGT1) से BGN
лв0.03075639
1 THORWallet DEX(TGT1) से HUF
Ft6.26417421
1 THORWallet DEX(TGT1) से CZK
0.38730951
1 THORWallet DEX(TGT1) से KWD
د.ك0.005617185
1 THORWallet DEX(TGT1) से ILS
0.06114444
1 THORWallet DEX(TGT1) से AOA
Kz16.78838469
1 THORWallet DEX(TGT1) से BHD
.د.ب0.006924792
1 THORWallet DEX(TGT1) से BMD
$0.018417
1 THORWallet DEX(TGT1) से DKK
kr0.11768463
1 THORWallet DEX(TGT1) से HNL
L0.48178872
1 THORWallet DEX(TGT1) से MUR
0.84736617
1 THORWallet DEX(TGT1) से NAD
$0.32524422
1 THORWallet DEX(TGT1) से NOK
kr0.18545919
1 THORWallet DEX(TGT1) से NZD
$0.03112473
1 THORWallet DEX(TGT1) से PAB
B/.0.018417
1 THORWallet DEX(TGT1) से PGK
K0.07790391
1 THORWallet DEX(TGT1) से QAR
ر.ق0.06722205
1 THORWallet DEX(TGT1) से RSD
дин.1.84943514

THORWallet DEX संसाधन

THORWallet DEX को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक THORWallet DEX वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न THORWallet DEX

आज THORWallet DEX (TGT1) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TGT1 प्राइस 0.018417 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TGT1 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TGT1 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.018417 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
THORWallet DEX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TGT1 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TGT1 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TGT1 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
TGT1 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TGT1 ने 0.1383201583059602 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TGT1 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TGT1 ने 0.002850257066152566 USD की ATL प्राइस देखी.
TGT1 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TGT1 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 79.11K USD है.
क्या TGT1 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TGT1 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TGT1 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:56:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

