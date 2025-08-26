Tectum EmissionToken (TET) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.8527
$ 0.8527
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.931
$ 0.931
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.8527
$ 0.8527
$ 0.931
$ 0.931
$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949
$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916
-1.48%
-5.68%
-7.31%
-7.31%
Tectum EmissionToken (TET) रियल-टाइम प्राइस $ 0.8599 है. पिछले 24 घंटों में, TET ने $ 0.8527 के कम और $ 0.931 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 45.24342090893949 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.34821281324983916 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TET में -1.48%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tectum EmissionToken (TET) मार्केट की जानकारी
No.1218
$ 8.51M
$ 8.51M
$ 32.34K
$ 32.34K
$ 8.60M
$ 8.60M
9.89M
9.89M
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
98.94%
ETH
Tectum EmissionToken का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 32.34K है. TET की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.89M है, कुल आपूर्ति 10000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.60M है.
Tectum EmissionToken (TET) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Tectum EmissionToken के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.05188
-5.68%
30 दिन
$ -0.259
-23.15%
60 दिन
$ +0.4559
+112.84%
90 दिन
$ -0.1401
-14.01%
Tectum EmissionToken के मूल्य में आज आया अंतर
आज TET में $ -0.05188 (-5.68%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Tectum EmissionToken के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.259 (-23.15%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Tectum EmissionToken के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TET में $ +0.4559 (+112.84%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Tectum EmissionToken के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1401 (-14.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Tectum EmissionToken (TET) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.
Tectum EmissionToken MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Tectum EmissionToken निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - TET की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Tectum EmissionToken के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Tectum EmissionToken खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Tectum EmissionToken प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tectum EmissionToken (TET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tectum EmissionToken (TET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tectum EmissionToken के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Tectum EmissionToken (TET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Tectum EmissionToken (TET) कैसे खरीदें
क्या आपको Tectum EmissionToken कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Tectum EmissionToken खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.