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Terminal का आज का लाइव मूल्य 0.0000577 USD है.TERMINAL का मार्केट कैप 48,823 USD है. भारत में TERMINAL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Terminal का आज का लाइव मूल्य 0.0000577 USD है.TERMINAL का मार्केट कैप 48,823 USD है. भारत में TERMINAL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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USD
Terminal (TERMINAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 16:42:38 (UTC+8)

Terminal का आज का मूल्य

आज Terminal (TERMINAL) का लाइव मूल्य $ 0.0000577 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.43% का बदलाव आया है. मौजूदा TERMINAL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000577 प्रति TERMINAL है.

$ 48,823 के मार्केट कैप के अनुसार Terminal करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 849.87M TERMINAL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TERMINAL की ट्रेडिंग $ 0.00005719 (निम्न) और $ 0.00005772 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01162659 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00005437 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TERMINAL में पिछले एक घंटे में +0.21% और पिछले 7 दिनों में -7.10% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.52 तक पहुँच गया.

Terminal (TERMINAL) मार्केट की जानकारी

$ 48.82K
$ 48.82K$ 48.82K

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 57.45K
$ 57.45K$ 57.45K

849.87M
849.87M 849.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.52 है. TERMINAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.87M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.45K है.

Terminal की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005719
$ 0.00005719$ 0.00005719
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005772
$ 0.00005772$ 0.00005772
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005719
$ 0.00005719$ 0.00005719

$ 0.00005772
$ 0.00005772$ 0.00005772

$ 0.01162659
$ 0.01162659$ 0.01162659

$ 0.00005437
$ 0.00005437$ 0.00005437

+0.21%

+0.43%

-7.10%

-7.10%

Terminal (TERMINAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000190490 था.
पिछले 60 दिनों में, Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000183889 था.
पिछले 90 दिनों में, Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00003874526696062607 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.43%
30 दिन$ -0.0000190490-33.01%
60 दिन$ -0.0000183889-31.86%
90 दिन$ -0.00003874526696062607-40.17%

Terminal के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Terminal (TERMINAL) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TERMINAL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Terminal (TERMINAL) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Terminal के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में Terminal का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए TERMINAL प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, Terminal प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

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Terminal (TERMINAL) संसाधन

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Terminal का परिचय

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लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Terminal

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