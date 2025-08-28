TALK की अधिक जानकारी

TALK प्राइस की जानकारी

TALK व्हाइटपेपर

TALK आधिकारिक वेबसाइट

TALK टोकन का अर्थशास्त्र

TALK प्राइस का पूर्वानुमान

TALK हिस्ट्री

TALK खरीदने की गाइड

TALK-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

TALK स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

CrypTalk लोगो

CrypTalk मूल्य(TALK)

1 TALK से USD लाइव प्राइस:

$0.0995
$0.0995$0.0995
+4.62%1D
USD
CrypTalk (TALK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:43 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0951
$ 0.0951$ 0.0951
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0951
$ 0.0951$ 0.0951

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

$ 1.8604759864836986
$ 1.8604759864836986$ 1.8604759864836986

$ 0.005976865704989182
$ 0.005976865704989182$ 0.005976865704989182

0.00%

+4.62%

-0.11%

-0.11%

CrypTalk (TALK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0995 है. पिछले 24 घंटों में, TALK ने $ 0.0951 के कम और $ 0.0995 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TALK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.8604759864836986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.005976865704989182 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TALK में 0.00%, 24 घंटों में +4.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CrypTalk (TALK) मार्केट की जानकारी

No.4414

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 500.07
$ 500.07$ 500.07

$ 995.00K
$ 995.00K$ 995.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

CrypTalk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 500.07 है. TALK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 995.00K है.

CrypTalk (TALK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में CrypTalk के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.004394+4.62%
30 दिन$ +0.0282+39.55%
60 दिन$ -0.1948-66.20%
90 दिन$ -0.3226-76.43%
CrypTalk के मूल्य में आज आया अंतर

आज TALK में $ +0.004394 (+4.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

CrypTalk के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0282 (+39.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

CrypTalk के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TALK में $ -0.1948 (-66.20%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

CrypTalk के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.3226 (-76.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

CrypTalk (TALK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब CrypTalk प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

CrypTalk (TALK) क्या है

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

CrypTalk MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके CrypTalk निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TALK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- CrypTalk के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर CrypTalk खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

CrypTalk प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CrypTalk (TALK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CrypTalk (TALK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CrypTalk के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CrypTalk प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CrypTalk (TALK) टोकन का अर्थशास्त्र

CrypTalk (TALK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TALK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

CrypTalk (TALK) कैसे खरीदें

क्या आपको CrypTalk कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से CrypTalk खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TALK लोकल करेंसी में

1 CrypTalk(TALK) से VND
2,618.3425
1 CrypTalk(TALK) से AUD
A$0.15124
1 CrypTalk(TALK) से GBP
0.07363
1 CrypTalk(TALK) से EUR
0.084575
1 CrypTalk(TALK) से USD
$0.0995
1 CrypTalk(TALK) से MYR
RM0.41989
1 CrypTalk(TALK) से TRY
4.094425
1 CrypTalk(TALK) से JPY
¥14.527
1 CrypTalk(TALK) से ARS
ARS$132.666335
1 CrypTalk(TALK) से RUB
7.998805
1 CrypTalk(TALK) से INR
8.76794
1 CrypTalk(TALK) से IDR
Rp1,631.14728
1 CrypTalk(TALK) से KRW
138.38659
1 CrypTalk(TALK) से PHP
5.686425
1 CrypTalk(TALK) से EGP
￡E.4.83172
1 CrypTalk(TALK) से BRL
R$0.538295
1 CrypTalk(TALK) से CAD
C$0.136315
1 CrypTalk(TALK) से BDT
12.09522
1 CrypTalk(TALK) से NGN
152.840955
1 CrypTalk(TALK) से COP
$401.208875
1 CrypTalk(TALK) से ZAR
R.1.766125
1 CrypTalk(TALK) से UAH
4.100395
1 CrypTalk(TALK) से VES
Bs14.328
1 CrypTalk(TALK) से CLP
$96.316
1 CrypTalk(TALK) से PKR
Rs28.20228
1 CrypTalk(TALK) से KZT
53.46533
1 CrypTalk(TALK) से THB
฿3.220815
1 CrypTalk(TALK) से TWD
NT$3.04271
1 CrypTalk(TALK) से AED
د.إ0.365165
1 CrypTalk(TALK) से CHF
Fr0.0796
1 CrypTalk(TALK) से HKD
HK$0.775105
1 CrypTalk(TALK) से AMD
֏38.019945
1 CrypTalk(TALK) से MAD
.د.م0.896495
1 CrypTalk(TALK) से MXN
$1.85866
1 CrypTalk(TALK) से SAR
ريال0.373125
1 CrypTalk(TALK) से PLN
0.363175
1 CrypTalk(TALK) से RON
лв0.43183
1 CrypTalk(TALK) से SEK
kr0.942265
1 CrypTalk(TALK) से BGN
лв0.166165
1 CrypTalk(TALK) से HUF
Ft33.842935
1 CrypTalk(TALK) से CZK
2.088505
1 CrypTalk(TALK) से KWD
د.ك0.0303475
1 CrypTalk(TALK) से ILS
0.331335
1 CrypTalk(TALK) से AOA
Kz90.701215
1 CrypTalk(TALK) से BHD
.د.ب0.0375115
1 CrypTalk(TALK) से BMD
$0.0995
1 CrypTalk(TALK) से DKK
kr0.635805
1 CrypTalk(TALK) से HNL
L2.60292
1 CrypTalk(TALK) से MUR
4.56904
1 CrypTalk(TALK) से NAD
$1.75717
1 CrypTalk(TALK) से NOK
kr0.999975
1 CrypTalk(TALK) से NZD
$0.168155
1 CrypTalk(TALK) से PAB
B/.0.0995
1 CrypTalk(TALK) से PGK
K0.420885
1 CrypTalk(TALK) से QAR
ر.ق0.363175
1 CrypTalk(TALK) से RSD
дин.9.98781

CrypTalk संसाधन

CrypTalk को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक CrypTalk वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न CrypTalk

आज CrypTalk (TALK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TALK प्राइस 0.0995 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TALK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TALK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0995 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CrypTalk का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TALK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TALK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TALK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
TALK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TALK ने 1.8604759864836986 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TALK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TALK ने 0.005976865704989182 USD की ATL प्राइस देखी.
TALK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TALK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 500.07 USD है.
क्या TALK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TALK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TALK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:43 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

TALK-से-USD कैलकुलेटर

राशि

TALK
TALK
USD
USD

1 TALK = 0.0995 USD

TALK ट्रेड करें

TALKUSDT
$0.0995
$0.0995$0.0995
+4.62%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस