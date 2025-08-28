TALENT की अधिक जानकारी

Talent Protocol लोगो

Talent Protocol मूल्य(TALENT)

1 TALENT से USD लाइव प्राइस:

$0.010125
$0.010125$0.010125
-2.26%1D
USD
Talent Protocol (TALENT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:36 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.010102
$ 0.010102$ 0.010102
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.010577
$ 0.010577$ 0.010577
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.010102
$ 0.010102$ 0.010102

$ 0.010577
$ 0.010577$ 0.010577

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053

$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209

-0.68%

-2.26%

-0.06%

-0.06%

Talent Protocol (TALENT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.010125 है. पिछले 24 घंटों में, TALENT ने $ 0.010102 के कम और $ 0.010577 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TALENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.15223081340419053 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004593551012617209 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TALENT में -0.68%, 24 घंटों में -2.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Talent Protocol (TALENT) मार्केट की जानकारी

No.1676

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 149.38K
$ 149.38K$ 149.38K

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

288.76M
288.76M 288.76M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

586,751,708.7172114
586,751,708.7172114 586,751,708.7172114

48.12%

BASE

Talent Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 149.38K है. TALENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 288.76M है, कुल आपूर्ति 586751708.7172114 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.08M है.

Talent Protocol (TALENT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Talent Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00023412-2.26%
30 दिन$ +0.001787+21.43%
60 दिन$ +0.004478+79.29%
90 दिन$ +0.00441+77.16%
Talent Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज TALENT में $ -0.00023412 (-2.26%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Talent Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001787 (+21.43%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Talent Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TALENT में $ +0.004478 (+79.29%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Talent Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00441 (+77.16%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Talent Protocol (TALENT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Talent Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Talent Protocol (TALENT) क्या है

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Talent Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TALENT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Talent Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Talent Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Talent Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Talent Protocol (TALENT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Talent Protocol (TALENT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Talent Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Talent Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Talent Protocol (TALENT) टोकन का अर्थशास्त्र

Talent Protocol (TALENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TALENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Talent Protocol (TALENT) कैसे खरीदें

क्या आपको Talent Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Talent Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TALENT लोकल करेंसी में

1 Talent Protocol(TALENT) से VND
266.439375
1 Talent Protocol(TALENT) से AUD
A$0.01539
1 Talent Protocol(TALENT) से GBP
0.0074925
1 Talent Protocol(TALENT) से EUR
0.00860625
1 Talent Protocol(TALENT) से USD
$0.010125
1 Talent Protocol(TALENT) से MYR
RM0.0427275
1 Talent Protocol(TALENT) से TRY
0.41664375
1 Talent Protocol(TALENT) से JPY
¥1.47825
1 Talent Protocol(TALENT) से ARS
ARS$13.49996625
1 Talent Protocol(TALENT) से RUB
0.81394875
1 Talent Protocol(TALENT) से INR
0.892215
1 Talent Protocol(TALENT) से IDR
Rp165.98358
1 Talent Protocol(TALENT) से KRW
14.0820525
1 Talent Protocol(TALENT) से PHP
0.57864375
1 Talent Protocol(TALENT) से EGP
￡E.0.49167
1 Talent Protocol(TALENT) से BRL
R$0.05477625
1 Talent Protocol(TALENT) से CAD
C$0.01387125
1 Talent Protocol(TALENT) से BDT
1.230795
1 Talent Protocol(TALENT) से NGN
15.55291125
1 Talent Protocol(TALENT) से COP
$40.82653125
1 Talent Protocol(TALENT) से ZAR
R.0.17971875
1 Talent Protocol(TALENT) से UAH
0.41725125
1 Talent Protocol(TALENT) से VES
Bs1.458
1 Talent Protocol(TALENT) से CLP
$9.801
1 Talent Protocol(TALENT) से PKR
Rs2.86983
1 Talent Protocol(TALENT) से KZT
5.4405675
1 Talent Protocol(TALENT) से THB
฿0.32774625
1 Talent Protocol(TALENT) से TWD
NT$0.3096225
1 Talent Protocol(TALENT) से AED
د.إ0.03715875
1 Talent Protocol(TALENT) से CHF
Fr0.0081
1 Talent Protocol(TALENT) से HKD
HK$0.07887375
1 Talent Protocol(TALENT) से AMD
֏3.86886375
1 Talent Protocol(TALENT) से MAD
.د.م0.09122625
1 Talent Protocol(TALENT) से MXN
$0.189135
1 Talent Protocol(TALENT) से SAR
ريال0.03796875
1 Talent Protocol(TALENT) से PLN
0.03695625
1 Talent Protocol(TALENT) से RON
лв0.0439425
1 Talent Protocol(TALENT) से SEK
kr0.09588375
1 Talent Protocol(TALENT) से BGN
лв0.01690875
1 Talent Protocol(TALENT) से HUF
Ft3.44381625
1 Talent Protocol(TALENT) से CZK
0.21252375
1 Talent Protocol(TALENT) से KWD
د.ك0.003088125
1 Talent Protocol(TALENT) से ILS
0.03371625
1 Talent Protocol(TALENT) से AOA
Kz9.22964625
1 Talent Protocol(TALENT) से BHD
.د.ب0.003817125
1 Talent Protocol(TALENT) से BMD
$0.010125
1 Talent Protocol(TALENT) से DKK
kr0.06469875
1 Talent Protocol(TALENT) से HNL
L0.26487
1 Talent Protocol(TALENT) से MUR
0.46494
1 Talent Protocol(TALENT) से NAD
$0.1788075
1 Talent Protocol(TALENT) से NOK
kr0.10175625
1 Talent Protocol(TALENT) से NZD
$0.01711125
1 Talent Protocol(TALENT) से PAB
B/.0.010125
1 Talent Protocol(TALENT) से PGK
K0.04282875
1 Talent Protocol(TALENT) से QAR
ر.ق0.03695625
1 Talent Protocol(TALENT) से RSD
дин.1.0163475

Talent Protocol संसाधन

Talent Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Talent Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Talent Protocol

आज Talent Protocol (TALENT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TALENT प्राइस 0.010125 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TALENT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TALENT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.010125 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Talent Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TALENT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.92M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TALENT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TALENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 288.76M USD है.
TALENT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TALENT ने 0.15223081340419053 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TALENT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TALENT ने 0.004593551012617209 USD की ATL प्राइस देखी.
TALENT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TALENT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 149.38K USD है.
क्या TALENT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TALENT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TALENT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

TALENT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

TALENT
TALENT
USD
USD

1 TALENT = 0.010125 USD

TALENT ट्रेड करें

TALENTUSDT
$0.010125
$0.010125$0.010125
-2.18%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस