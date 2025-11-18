PrompTale AI मूल्य(TALE)
आज PrompTale AI (TALE) का लाइव मूल्य $ 0.001883 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.94% का बदलाव आया है. मौजूदा TALE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001883 प्रति TALE है.
$ 190.92K के मार्केट कैप के अनुसार PrompTale AI करेंसी की रैंक #2832 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 101.39M TALE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TALE की ट्रेडिंग $ 0.001742 (निम्न) और $ 0.00216 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.3090272322133998 और सबसे निम्न स्तर $ 0.001573939371062527 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TALE में पिछले एक घंटे में -1.21% और पिछले 7 दिनों में -23.40% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.82K तक पहुँच गया.
No.2832
20.27%
BSC
PrompTale AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 190.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.82K है. TALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 101.39M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 941.50K है.
-1.21%
-0.94%
-23.40%
-23.40%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PrompTale AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00001787
|-0.94%
|30 दिन
|$ -0.000717
|-27.58%
|60 दिन
|$ -0.006768
|-78.24%
|90 दिन
|$ -0.003345
|-63.99%
आज TALE में $ -0.00001787 (-0.94%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000717 (-27.58%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TALE में $ -0.006768 (-78.24%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003345 (-63.99%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
2040 में, PrompTale AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.
PrompTale AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, PrompTale AI का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें
राशि
1 TALE = 0.001883 USD