PrompTale AI का आज का लाइव मूल्य 0.001883 USD है.TALE का मार्केट कैप 190,923.646039 USD है. भारत में TALE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

TALE की अधिक जानकारी

TALE प्राइस की जानकारी

TALE क्या है

TALE व्हाइटपेपर

TALE आधिकारिक वेबसाइट

TALE टोकन का अर्थशास्त्र

TALE प्राइस का पूर्वानुमान

TALE हिस्ट्री

TALE खरीदने की गाइड

TALE-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

TALE स्पॉट

TALE USDT-M फ़्यूचर्स

PrompTale AI लोगो

PrompTale AI मूल्य(TALE)

1 TALE से USD लाइव प्राइस:

$0.001883
$0.001883
-0.94%1D
USD
PrompTale AI (TALE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:11:50 (UTC+8)

PrompTale AI का आज का मूल्य

आज PrompTale AI (TALE) का लाइव मूल्य $ 0.001883 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.94% का बदलाव आया है. मौजूदा TALE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001883 प्रति TALE है.

$ 190.92K के मार्केट कैप के अनुसार PrompTale AI करेंसी की रैंक #2832 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 101.39M TALE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TALE की ट्रेडिंग $ 0.001742 (निम्न) और $ 0.00216 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.3090272322133998 और सबसे निम्न स्तर $ 0.001573939371062527 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TALE में पिछले एक घंटे में -1.21% और पिछले 7 दिनों में -23.40% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.82K तक पहुँच गया.

PrompTale AI (TALE) मार्केट की जानकारी

No.2832

$ 190.92K
$ 190.92K

$ 19.82K
$ 19.82K

$ 941.50K
$ 941.50K

101.39M
101.39M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

20.27%

BSC

PrompTale AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 190.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.82K है. TALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 101.39M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 941.50K है.

PrompTale AI की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001742
$ 0.001742
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00216
$ 0.00216
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001742
$ 0.001742

$ 0.00216
$ 0.00216

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998

$ 0.001573939371062527
$ 0.001573939371062527

-1.21%

-0.94%

-23.40%

-23.40%

PrompTale AI (TALE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PrompTale AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00001787-0.94%
30 दिन$ -0.000717-27.58%
60 दिन$ -0.006768-78.24%
90 दिन$ -0.003345-63.99%
PrompTale AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज TALE में $ -0.00001787 (-0.94%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

PrompTale AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000717 (-27.58%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

PrompTale AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TALE में $ -0.006768 (-78.24%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

PrompTale AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003345 (-63.99%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

PrompTale AI (TALE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब PrompTale AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

PrompTale AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

PrompTale AI (TALE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TALE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
PrompTale AI (TALE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, PrompTale AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में PrompTale AI की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए TALE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए PrompTale AIप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में PrompTale AI कैसे खरीदें और निवेश करें

PrompTale AI के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर TALE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, PrompTale AI खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी PrompTale AI (TALE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

101.39M से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और PrompTale AI तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
PrompTale AI (TALE) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप PrompTale AI के साथ क्या कर सकते हैं

PrompTale AI का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर PrompTale AI (TALE) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

PrompTale AI (TALE) क्या है

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI संसाधन

PrompTale AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक PrompTale AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PrompTale AI

2030 में 1 PrompTale AI का मूल्य कितना होगा?
अगर PrompTale AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. PrompTale AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:11:50 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

चर्चित खबरें

Lyraxis एयरड्रॉप गाइड (2025): कैसे शामिल हों, दावा करें, और अपने $LYXIS इनामों को अधिकतम करें

November 18, 2025

2026 के लिए टॉप 3 विश्वसनीय ऑल्टकॉइन: निवेश की रणनीति और तुलना

November 13, 2025

बुल रन में इतने लोग अभी भी पैसा क्यों खो रहे हैं?

October 6, 2025
PrompTale AI के बारे में और जानें

TALE USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ TALE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर TALE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर PrompTale AI (TALE) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, PrompTale AI का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
TALE/USDT
$0.001883
$0.001883
-0.99%
0.00% (USDT)

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.015880

$0.00000000000000008097

$0.03486

$0.0584

$0.00002844

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

TALE-से-USD कैलकुलेटर

राशि

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.001883 USD