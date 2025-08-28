TAI की अधिक जानकारी

TAI प्राइस की जानकारी

TAI व्हाइटपेपर

TAI आधिकारिक वेबसाइट

TAI टोकन का अर्थशास्त्र

TAI प्राइस का पूर्वानुमान

TAI हिस्ट्री

TAI खरीदने की गाइड

TAI-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

TAI स्पॉट

TAI USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

TARS Protocol लोगो

TARS Protocol मूल्य(TAI)

1 TAI से USD लाइव प्राइस:

$0.06183
$0.06183$0.06183
-3.76%1D
USD
TARS Protocol (TAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:29 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.06161
$ 0.06161$ 0.06161
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.06804
$ 0.06804$ 0.06804
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.06161
$ 0.06161$ 0.06161

$ 0.06804
$ 0.06804$ 0.06804

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

-0.10%

-3.76%

+2.16%

+2.16%

TARS Protocol (TAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.06183 है. पिछले 24 घंटों में, TAI ने $ 0.06161 के कम और $ 0.06804 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.49410794501545524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02315821757289225 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TAI में -0.10%, 24 घंटों में -3.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TARS Protocol (TAI) मार्केट की जानकारी

No.536

$ 55.16M
$ 55.16M$ 55.16M

$ 150.24K
$ 150.24K$ 150.24K

$ 61.83M
$ 61.83M$ 61.83M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

TARS Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 150.24K है. TAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 892.19M है, कुल आपूर्ति 892189753.9 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.83M है.

TARS Protocol (TAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में TARS Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0024156-3.76%
30 दिन$ -0.00449-6.78%
60 दिन$ -0.02664-30.12%
90 दिन$ -0.0486-44.01%
TARS Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज TAI में $ -0.0024156 (-3.76%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

TARS Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00449 (-6.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

TARS Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TAI में $ -0.02664 (-30.12%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

TARS Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0486 (-44.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

TARS Protocol (TAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब TARS Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

TARS Protocol (TAI) क्या है

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके TARS Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- TARS Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर TARS Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

TARS Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TARS Protocol (TAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TARS Protocol (TAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TARS Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TARS Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TARS Protocol (TAI) टोकन का अर्थशास्त्र

TARS Protocol (TAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

TARS Protocol (TAI) कैसे खरीदें

क्या आपको TARS Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से TARS Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TAI लोकल करेंसी में

1 TARS Protocol(TAI) से VND
1,627.05645
1 TARS Protocol(TAI) से AUD
A$0.0939816
1 TARS Protocol(TAI) से GBP
0.0457542
1 TARS Protocol(TAI) से EUR
0.0525555
1 TARS Protocol(TAI) से USD
$0.06183
1 TARS Protocol(TAI) से MYR
RM0.2609226
1 TARS Protocol(TAI) से TRY
2.5443045
1 TARS Protocol(TAI) से JPY
¥9.02718
1 TARS Protocol(TAI) से ARS
ARS$82.4397939
1 TARS Protocol(TAI) से RUB
4.9705137
1 TARS Protocol(TAI) से INR
5.4484596
1 TARS Protocol(TAI) से IDR
Rp1,013.6063952
1 TARS Protocol(TAI) से KRW
85.9944006
1 TARS Protocol(TAI) से PHP
3.5335845
1 TARS Protocol(TAI) से EGP
￡E.3.0024648
1 TARS Protocol(TAI) से BRL
R$0.3345003
1 TARS Protocol(TAI) से CAD
C$0.0847071
1 TARS Protocol(TAI) से BDT
7.5160548
1 TARS Protocol(TAI) से NGN
94.9764447
1 TARS Protocol(TAI) से COP
$249.3140175
1 TARS Protocol(TAI) से ZAR
R.1.0974825
1 TARS Protocol(TAI) से UAH
2.5480143
1 TARS Protocol(TAI) से VES
Bs8.90352
1 TARS Protocol(TAI) से CLP
$59.85144
1 TARS Protocol(TAI) से PKR
Rs17.5250952
1 TARS Protocol(TAI) से KZT
33.2237322
1 TARS Protocol(TAI) से THB
฿2.0014371
1 TARS Protocol(TAI) से TWD
NT$1.8907614
1 TARS Protocol(TAI) से AED
د.إ0.2269161
1 TARS Protocol(TAI) से CHF
Fr0.049464
1 TARS Protocol(TAI) से HKD
HK$0.4816557
1 TARS Protocol(TAI) से AMD
֏23.6258613
1 TARS Protocol(TAI) से MAD
.د.م0.5570883
1 TARS Protocol(TAI) से MXN
$1.1549844
1 TARS Protocol(TAI) से SAR
ريال0.2318625
1 TARS Protocol(TAI) से PLN
0.2256795
1 TARS Protocol(TAI) से RON
лв0.2683422
1 TARS Protocol(TAI) से SEK
kr0.5855301
1 TARS Protocol(TAI) से BGN
лв0.1032561
1 TARS Protocol(TAI) से HUF
Ft21.0302379
1 TARS Protocol(TAI) से CZK
1.2978117
1 TARS Protocol(TAI) से KWD
د.ك0.01885815
1 TARS Protocol(TAI) से ILS
0.2058939
1 TARS Protocol(TAI) से AOA
Kz56.3623731
1 TARS Protocol(TAI) से BHD
.د.ب0.02330991
1 TARS Protocol(TAI) से BMD
$0.06183
1 TARS Protocol(TAI) से DKK
kr0.3950937
1 TARS Protocol(TAI) से HNL
L1.6174728
1 TARS Protocol(TAI) से MUR
2.8392336
1 TARS Protocol(TAI) से NAD
$1.0919178
1 TARS Protocol(TAI) से NOK
kr0.6213915
1 TARS Protocol(TAI) से NZD
$0.1044927
1 TARS Protocol(TAI) से PAB
B/.0.06183
1 TARS Protocol(TAI) से PGK
K0.2615409
1 TARS Protocol(TAI) से QAR
ر.ق0.2256795
1 TARS Protocol(TAI) से RSD
дин.6.2064954

TARS Protocol संसाधन

TARS Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक TARS Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न TARS Protocol

आज TARS Protocol (TAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TAI प्राइस 0.06183 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.06183 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TARS Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.16M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 892.19M USD है.
TAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TAI ने 0.49410794501545524 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TAI ने 0.02315821757289225 USD की ATL प्राइस देखी.
TAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 150.24K USD है.
क्या TAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:30:29 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

TAI-से-USD कैलकुलेटर

राशि

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.06183 USD

TAI ट्रेड करें

TAIUSDT
$0.06183
$0.06183$0.06183
-3.76%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस