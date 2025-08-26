SWAN की अधिक जानकारी

Swan Chain लोगो

Swan Chain मूल्य(SWAN)

1 SWAN से USD लाइव प्राइस:

$0.004661
$0.004661$0.004661
-0.02%1D
USD
Swan Chain (SWAN) मूल्य का लाइव चार्ट
Swan Chain (SWAN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004694
$ 0.004694$ 0.004694
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584

$ 0.004694
$ 0.004694$ 0.004694

--
----

--
----

0.00%

-0.02%

+4.04%

+4.04%

Swan Chain (SWAN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004661 है. पिछले 24 घंटों में, SWAN ने $ 0.004584 के कम और $ 0.004694 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWAN में 0.00%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Swan Chain (SWAN) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

SWAN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.66M है.

Swan Chain (SWAN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Swan Chain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000093-0.02%
30 दिन$ -0.000956-17.02%
60 दिन$ -0.001334-22.26%
90 दिन$ -0.022379-82.77%
Swan Chain के मूल्य में आज आया अंतर

आज SWAN में $ -0.00000093 (-0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Swan Chain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000956 (-17.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Swan Chain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SWAN में $ -0.001334 (-22.26%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Swan Chain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.022379 (-82.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Swan Chain (SWAN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Swan Chain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Swan Chain (SWAN) क्या है

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Swan Chain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SWAN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Swan Chain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Swan Chain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Swan Chain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Swan Chain (SWAN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Swan Chain (SWAN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Swan Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Swan Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Swan Chain (SWAN) टोकन का अर्थशास्त्र

Swan Chain (SWAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Swan Chain (SWAN) कैसे खरीदें

क्या आपको Swan Chain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Swan Chain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SWAN लोकल करेंसी में

1 Swan Chain(SWAN) से VND
122.654215
1 Swan Chain(SWAN) से AUD
A$0.00708472
1 Swan Chain(SWAN) से GBP
0.00344914
1 Swan Chain(SWAN) से EUR
0.00396185
1 Swan Chain(SWAN) से USD
$0.004661
1 Swan Chain(SWAN) से MYR
RM0.01962281
1 Swan Chain(SWAN) से TRY
0.19175354
1 Swan Chain(SWAN) से JPY
¥0.680506
1 Swan Chain(SWAN) से ARS
ARS$6.21465113
1 Swan Chain(SWAN) से RUB
0.3752105
1 Swan Chain(SWAN) से INR
0.40886292
1 Swan Chain(SWAN) से IDR
Rp76.40982384
1 Swan Chain(SWAN) से KRW
6.47356968
1 Swan Chain(SWAN) से PHP
0.26600327
1 Swan Chain(SWAN) से EGP
￡E.0.22601189
1 Swan Chain(SWAN) से BRL
R$0.02521601
1 Swan Chain(SWAN) से CAD
C$0.00638557
1 Swan Chain(SWAN) से BDT
0.56659116
1 Swan Chain(SWAN) से NGN
7.15971549
1 Swan Chain(SWAN) से COP
$18.79431725
1 Swan Chain(SWAN) से ZAR
R.0.08259292
1 Swan Chain(SWAN) से UAH
0.19207981
1 Swan Chain(SWAN) से VES
Bs0.671184
1 Swan Chain(SWAN) से CLP
$4.511848
1 Swan Chain(SWAN) से PKR
Rs1.32111384
1 Swan Chain(SWAN) से KZT
2.50454174
1 Swan Chain(SWAN) से THB
฿0.15069013
1 Swan Chain(SWAN) से TWD
NT$0.14230033
1 Swan Chain(SWAN) से AED
د.إ0.01710587
1 Swan Chain(SWAN) से CHF
Fr0.0037288
1 Swan Chain(SWAN) से HKD
HK$0.03630919
1 Swan Chain(SWAN) से AMD
֏1.78101471
1 Swan Chain(SWAN) से MAD
.د.م0.04199561
1 Swan Chain(SWAN) से MXN
$0.08697426
1 Swan Chain(SWAN) से SAR
ريال0.01747875
1 Swan Chain(SWAN) से PLN
0.01701265
1 Swan Chain(SWAN) से RON
лв0.02022874
1 Swan Chain(SWAN) से SEK
kr0.04423289
1 Swan Chain(SWAN) से BGN
лв0.00778387
1 Swan Chain(SWAN) से HUF
Ft1.58534593
1 Swan Chain(SWAN) से CZK
0.09802083
1 Swan Chain(SWAN) से KWD
د.ك0.001421605
1 Swan Chain(SWAN) से ILS
0.01547452
1 Swan Chain(SWAN) से AOA
Kz4.24882777
1 Swan Chain(SWAN) से BHD
.د.ب0.001752536
1 Swan Chain(SWAN) से BMD
$0.004661
1 Swan Chain(SWAN) से DKK
kr0.0298304
1 Swan Chain(SWAN) से HNL
L0.12193176
1 Swan Chain(SWAN) से MUR
0.21445261
1 Swan Chain(SWAN) से NAD
$0.08231326
1 Swan Chain(SWAN) से NOK
kr0.04693627
1 Swan Chain(SWAN) से NZD
$0.00787709
1 Swan Chain(SWAN) से PAB
B/.0.004661
1 Swan Chain(SWAN) से PGK
K0.01971603
1 Swan Chain(SWAN) से QAR
ر.ق0.01701265
1 Swan Chain(SWAN) से RSD
дин.0.46829067

Swan Chain संसाधन

Swan Chain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Swan Chain वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Swan Chain

आज Swan Chain (SWAN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SWAN प्राइस 0.004661 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SWAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SWAN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.004661 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Swan Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SWAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SWAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SWAN की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
SWAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SWAN ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
SWAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SWAN ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
SWAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SWAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 64.62K USD है.
क्या SWAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SWAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SWAN का प्राइस का अनुमान देखें.
Swan Chain (SWAN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

