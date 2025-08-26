SVN की अधिक जानकारी

Stake Vault Network लोगो

Stake Vault Network मूल्य(SVN)

1 SVN से USD लाइव प्राइस:

$0.001119
$0.001119$0.001119
+19.67%1D
USD
Stake Vault Network (SVN) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 13:06:13 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000935
$ 0.000935$ 0.000935
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001119
$ 0.001119$ 0.001119
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000935
$ 0.000935$ 0.000935

$ 0.001119
$ 0.001119$ 0.001119

$ 0.43927431400951944
$ 0.43927431400951944$ 0.43927431400951944

$ 0.00086153984885256
$ 0.00086153984885256$ 0.00086153984885256

+8.74%

+19.67%

+16.56%

+16.56%

Stake Vault Network (SVN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001119 है. पिछले 24 घंटों में, SVN ने $ 0.000935 के कम और $ 0.001119 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SVN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.43927431400951944 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00086153984885256 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SVN में +8.74%, 24 घंटों में +19.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stake Vault Network (SVN) मार्केट की जानकारी

No.5121

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

0.00%

ETH

Stake Vault Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.45K है. SVN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.35M है.

Stake Vault Network (SVN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Stake Vault Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00018393+19.67%
30 दिन$ -0.000888-44.25%
60 दिन$ -0.000672-37.53%
90 दिन$ -0.005629-83.42%
Stake Vault Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज SVN में $ +0.00018393 (+19.67%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Stake Vault Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000888 (-44.25%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Stake Vault Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SVN में $ -0.000672 (-37.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Stake Vault Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.005629 (-83.42%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Stake Vault Network (SVN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Stake Vault Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Stake Vault Network (SVN) क्या है

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Stake Vault Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SVN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Stake Vault Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Stake Vault Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Stake Vault Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Stake Vault Network (SVN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Stake Vault Network (SVN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Stake Vault Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Stake Vault Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Stake Vault Network (SVN) टोकन का अर्थशास्त्र

Stake Vault Network (SVN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SVN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Stake Vault Network (SVN) कैसे खरीदें

क्या आपको Stake Vault Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Stake Vault Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SVN लोकल करेंसी में

1 Stake Vault Network(SVN) से VND
29.446485
1 Stake Vault Network(SVN) से AUD
A$0.00170088
1 Stake Vault Network(SVN) से GBP
0.00082806
1 Stake Vault Network(SVN) से EUR
0.00095115
1 Stake Vault Network(SVN) से USD
$0.001119
1 Stake Vault Network(SVN) से MYR
RM0.00471099
1 Stake Vault Network(SVN) से TRY
0.04603566
1 Stake Vault Network(SVN) से JPY
¥0.163374
1 Stake Vault Network(SVN) से ARS
ARS$1.49199627
1 Stake Vault Network(SVN) से RUB
0.0900795
1 Stake Vault Network(SVN) से INR
0.09823701
1 Stake Vault Network(SVN) से IDR
Rp18.34425936
1 Stake Vault Network(SVN) से KRW
1.55415672
1 Stake Vault Network(SVN) से PHP
0.06383895
1 Stake Vault Network(SVN) से EGP
￡E.0.0542715
1 Stake Vault Network(SVN) से BRL
R$0.00605379
1 Stake Vault Network(SVN) से CAD
C$0.00153303
1 Stake Vault Network(SVN) से BDT
0.13602564
1 Stake Vault Network(SVN) से NGN
1.71888471
1 Stake Vault Network(SVN) से COP
$4.51208775
1 Stake Vault Network(SVN) से ZAR
R.0.01981749
1 Stake Vault Network(SVN) से UAH
0.04611399
1 Stake Vault Network(SVN) से VES
Bs0.161136
1 Stake Vault Network(SVN) से CLP
$1.083192
1 Stake Vault Network(SVN) से PKR
Rs0.31716936
1 Stake Vault Network(SVN) से KZT
0.60128346
1 Stake Vault Network(SVN) से THB
฿0.03618846
1 Stake Vault Network(SVN) से TWD
NT$0.03416307
1 Stake Vault Network(SVN) से AED
د.إ0.00410673
1 Stake Vault Network(SVN) से CHF
Fr0.0008952
1 Stake Vault Network(SVN) से HKD
HK$0.00871701
1 Stake Vault Network(SVN) से AMD
֏0.42758109
1 Stake Vault Network(SVN) से MAD
.د.م0.01008219
1 Stake Vault Network(SVN) से MXN
$0.02088054
1 Stake Vault Network(SVN) से SAR
ريال0.00419625
1 Stake Vault Network(SVN) से PLN
0.00408435
1 Stake Vault Network(SVN) से RON
лв0.00485646
1 Stake Vault Network(SVN) से SEK
kr0.01061931
1 Stake Vault Network(SVN) से BGN
лв0.00186873
1 Stake Vault Network(SVN) से HUF
Ft0.38060547
1 Stake Vault Network(SVN) से CZK
0.02353257
1 Stake Vault Network(SVN) से KWD
د.ك0.000341295
1 Stake Vault Network(SVN) से ILS
0.00371508
1 Stake Vault Network(SVN) से AOA
Kz1.02004683
1 Stake Vault Network(SVN) से BHD
.د.ب0.000421863
1 Stake Vault Network(SVN) से BMD
$0.001119
1 Stake Vault Network(SVN) से DKK
kr0.00715041
1 Stake Vault Network(SVN) से HNL
L0.02927304
1 Stake Vault Network(SVN) से MUR
0.05151876
1 Stake Vault Network(SVN) से NAD
$0.01976154
1 Stake Vault Network(SVN) से NOK
kr0.01126833
1 Stake Vault Network(SVN) से NZD
$0.00189111
1 Stake Vault Network(SVN) से PAB
B/.0.001119
1 Stake Vault Network(SVN) से PGK
K0.00473337
1 Stake Vault Network(SVN) से QAR
ر.ق0.00408435
1 Stake Vault Network(SVN) से RSD
дин.0.11240355

Stake Vault Network संसाधन

Stake Vault Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Stake Vault Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Stake Vault Network

आज Stake Vault Network (SVN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SVN प्राइस 0.001119 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SVN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SVN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001119 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stake Vault Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SVN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SVN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SVN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SVN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SVN ने 0.43927431400951944 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SVN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SVN ने 0.00086153984885256 USD की ATL प्राइस देखी.
SVN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SVN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.45K USD है.
क्या SVN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SVN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SVN का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 13:06:13 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

