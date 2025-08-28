SUAI की अधिक जानकारी

SUAI प्राइस की जानकारी

SUAI व्हाइटपेपर

SUAI आधिकारिक वेबसाइट

SUAI टोकन का अर्थशास्त्र

SUAI प्राइस का पूर्वानुमान

SUAI हिस्ट्री

SUAI खरीदने की गाइड

SUAI-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

SUAI स्पॉट

SUAI USDT-M फ़्यूचर्स

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Sui AI लोगो

Sui AI मूल्य(SUAI)

1 SUAI से USD लाइव प्राइस:

$0.0019581
$0.0019581$0.0019581
-1.26%1D
USD
Sui AI (SUAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:21:26 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0019315
$ 0.0019315$ 0.0019315
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0020249
$ 0.0020249$ 0.0020249
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0019315
$ 0.0019315$ 0.0019315

$ 0.0020249
$ 0.0020249$ 0.0020249

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286

+1.15%

-1.26%

-11.83%

-11.83%

Sui AI (SUAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0019581 है. पिछले 24 घंटों में, SUAI ने $ 0.0019315 के कम और $ 0.0020249 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.06575051430589494 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000145595744096286 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUAI में +1.15%, 24 घंटों में -1.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sui AI (SUAI) मार्केट की जानकारी

No.4249

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.74K
$ 55.74K$ 55.74K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Sui AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.74K है. SUAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.96M है.

Sui AI (SUAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Sui AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000024987-1.26%
30 दिन$ -0.001151-37.03%
60 दिन$ +0.0010447+114.37%
90 दिन$ +0.0003191+19.46%
Sui AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज SUAI में $ -0.000024987 (-1.26%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Sui AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001151 (-37.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Sui AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SUAI में $ +0.0010447 (+114.37%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Sui AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0003191 (+19.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Sui AI (SUAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Sui AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Sui AI (SUAI) क्या है

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Sui AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SUAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Sui AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Sui AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Sui AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sui AI (SUAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sui AI (SUAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sui AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sui AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Sui AI (SUAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Sui AI (SUAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Sui AI (SUAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Sui AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Sui AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SUAI लोकल करेंसी में

1 Sui AI(SUAI) से VND
51.5274015
1 Sui AI(SUAI) से AUD
A$0.002995893
1 Sui AI(SUAI) से GBP
0.001448994
1 Sui AI(SUAI) से EUR
0.001664385
1 Sui AI(SUAI) से USD
$0.0019581
1 Sui AI(SUAI) से MYR
RM0.008263182
1 Sui AI(SUAI) से TRY
0.080556234
1 Sui AI(SUAI) से JPY
¥0.2878407
1 Sui AI(SUAI) से ARS
ARS$2.610793473
1 Sui AI(SUAI) से RUB
0.15762705
1 Sui AI(SUAI) से INR
0.172077828
1 Sui AI(SUAI) से IDR
Rp32.099994864
1 Sui AI(SUAI) से KRW
2.723364642
1 Sui AI(SUAI) से PHP
0.111866253
1 Sui AI(SUAI) से EGP
￡E.0.095104917
1 Sui AI(SUAI) से BRL
R$0.010593321
1 Sui AI(SUAI) से CAD
C$0.002682597
1 Sui AI(SUAI) से BDT
0.238026636
1 Sui AI(SUAI) से NGN
3.007817829
1 Sui AI(SUAI) से COP
$7.895548725
1 Sui AI(SUAI) से ZAR
R.0.034717113
1 Sui AI(SUAI) से UAH
0.080693301
1 Sui AI(SUAI) से VES
Bs0.2819664
1 Sui AI(SUAI) से CLP
$1.8954408
1 Sui AI(SUAI) से PKR
Rs0.555003864
1 Sui AI(SUAI) से KZT
1.052165454
1 Sui AI(SUAI) से THB
฿0.063344535
1 Sui AI(SUAI) से TWD
NT$0.059800374
1 Sui AI(SUAI) से AED
د.إ0.007186227
1 Sui AI(SUAI) से CHF
Fr0.00156648
1 Sui AI(SUAI) से HKD
HK$0.015253599
1 Sui AI(SUAI) से AMD
֏0.748209591
1 Sui AI(SUAI) से MAD
.د.م0.017642481
1 Sui AI(SUAI) से MXN
$0.036577308
1 Sui AI(SUAI) से SAR
ريال0.007342875
1 Sui AI(SUAI) से PLN
0.007147065
1 Sui AI(SUAI) से RON
лв0.008498154
1 Sui AI(SUAI) से SEK
kr0.018562788
1 Sui AI(SUAI) से BGN
лв0.003270027
1 Sui AI(SUAI) से HUF
Ft0.666243525
1 Sui AI(SUAI) से CZK
0.041159262
1 Sui AI(SUAI) से KWD
د.ك0.0005972205
1 Sui AI(SUAI) से ILS
0.006500892
1 Sui AI(SUAI) से AOA
Kz1.784945217
1 Sui AI(SUAI) से BHD
.د.ب0.0007382037
1 Sui AI(SUAI) से BMD
$0.0019581
1 Sui AI(SUAI) से DKK
kr0.012512259
1 Sui AI(SUAI) से HNL
L0.051223896
1 Sui AI(SUAI) से MUR
0.089915952
1 Sui AI(SUAI) से NAD
$0.034580046
1 Sui AI(SUAI) से NOK
kr0.019698486
1 Sui AI(SUAI) से NZD
$0.003309189
1 Sui AI(SUAI) से PAB
B/.0.0019581
1 Sui AI(SUAI) से PGK
K0.008282763
1 Sui AI(SUAI) से QAR
ر.ق0.007147065
1 Sui AI(SUAI) से RSD
дин.0.196612821

Sui AI संसाधन

Sui AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Sui AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sui AI

आज Sui AI (SUAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SUAI प्राइस 0.0019581 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SUAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SUAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0019581 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sui AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SUAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SUAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SUAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SUAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SUAI ने 0.06575051430589494 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SUAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SUAI ने 0.000145595744096286 USD की ATL प्राइस देखी.
SUAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SUAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.74K USD है.
क्या SUAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SUAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SUAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:21:26 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

SUAI-से-USD कैलकुलेटर

राशि

SUAI
SUAI
USD
USD

1 SUAI = 0.0019581 USD

SUAI ट्रेड करें

SUAIUSDT
$0.0019581
$0.0019581$0.0019581
-1.24%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस