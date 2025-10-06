आज लाइव StrikeBit AI प्राइस 0.01425 USD है. रियल-टाइम में STRIKE से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से STRIKE प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.आज लाइव StrikeBit AI प्राइस 0.01425 USD है. रियल-टाइम में STRIKE से USD प्राइस अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम और बहुत कुछ ट्रैक करें. अब MEXC पर आसानी से STRIKE प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ.

StrikeBit AI लोगो

StrikeBit AI मूल्य(STRIKE)

1 STRIKE से USD लाइव प्राइस:

$0.01422
+0.21%1D
USD
StrikeBit AI (STRIKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 02:27:19 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.013
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01955
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.013
$ 0.01955
$ 0.04711552179324889
$ 0.01216602536876859
+0.92%

+0.21%

-8.48%

-8.48%

StrikeBit AI (STRIKE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01425 है. पिछले 24 घंटों में, STRIKE ने $ 0.013 के कम और $ 0.01955 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STRIKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04711552179324889 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01216602536876859 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STRIKE में +0.92%, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

StrikeBit AI (STRIKE) मार्केट की जानकारी

No.1590

$ 2.99M
$ 87.47K
$ 28.50M
209.90M
2,000,000,000
2,000,000,000
10.49%

BSC

StrikeBit AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 87.47K है. STRIKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 209.90M है, कुल आपूर्ति 2000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.50M है.

StrikeBit AI (STRIKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में StrikeBit AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000298+0.21%
30 दिन$ +0.00425+42.50%
60 दिन$ +0.00425+42.50%
90 दिन$ +0.00425+42.50%
StrikeBit AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज STRIKE में $ +0.0000298 (+0.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

StrikeBit AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00425 (+42.50%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

StrikeBit AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर STRIKE में $ +0.00425 (+42.50%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

StrikeBit AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00425 (+42.50%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

StrikeBit AI (STRIKE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब StrikeBit AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

StrikeBit AI (STRIKE) क्या है

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके StrikeBit AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- STRIKE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- StrikeBit AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर StrikeBit AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

StrikeBit AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में StrikeBit AI (STRIKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके StrikeBit AI (STRIKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? StrikeBit AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब StrikeBit AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

StrikeBit AI (STRIKE) टोकन का अर्थशास्त्र

StrikeBit AI (STRIKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STRIKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

StrikeBit AI (STRIKE) कैसे खरीदें

क्या आपको StrikeBit AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से StrikeBit AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

STRIKE लोकल करेंसी में

StrikeBit AI संसाधन

StrikeBit AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक StrikeBit AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न StrikeBit AI

आज StrikeBit AI (STRIKE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STRIKE प्राइस 0.01425 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STRIKE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STRIKE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01425 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
StrikeBit AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STRIKE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STRIKE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STRIKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 209.90M USD है.
STRIKE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STRIKE ने 0.04711552179324889 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STRIKE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STRIKE ने 0.01216602536876859 USD की ATL प्राइस देखी.
STRIKE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STRIKE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 87.47K USD है.
क्या STRIKE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STRIKE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STRIKE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-10-18 02:27:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

STRIKE-से-USD कैलकुलेटर

राशि

STRIKE
STRIKE
USD
USD

1 STRIKE = 0.01425 USD

STRIKE ट्रेड करें

STRIKE/USDT
$0.01422
$0.01422$0.01422
+0.35%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस