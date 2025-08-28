STNK की अधिक जानकारी

Stonks लोगो

Stonks मूल्य(STNK)

1 STNK से USD लाइव प्राइस:

$9.298
$9.298$9.298
+5.38%1D
USD
Stonks (STNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:20:50 (UTC+8)

Stonks (STNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 8.645
$ 8.645$ 8.645
24 घंटे में न्यूनतम
$ 9.9
$ 9.9$ 9.9
24 घंटे में उच्चतम

$ 8.645
$ 8.645$ 8.645

$ 9.9
$ 9.9$ 9.9

$ 374.5644393920932
$ 374.5644393920932$ 374.5644393920932

$ 8.130240384668204
$ 8.130240384668204$ 8.130240384668204

-0.81%

+5.38%

+0.03%

+0.03%

Stonks (STNK) रियल-टाइम प्राइस $ 9.297 है. पिछले 24 घंटों में, STNK ने $ 8.645 के कम और $ 9.9 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 374.5644393920932 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 8.130240384668204 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STNK में -0.81%, 24 घंटों में +5.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stonks (STNK) मार्केट की जानकारी

No.1378

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

579.85K
579.85K 579.85K

581,918.12
581,918.12 581,918.12

581,916.39006059
581,916.39006059 581,916.39006059

99.64%

SOL

Stonks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.11K है. STNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 579.85K है, कुल आपूर्ति 581916.39006059 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.41M है.

Stonks (STNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Stonks के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.47469+5.38%
30 दिन$ +0.037+0.39%
60 दिन$ -5.073-35.31%
90 दिन$ -3.763-28.82%
Stonks के मूल्य में आज आया अंतर

आज STNK में $ +0.47469 (+5.38%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Stonks के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.037 (+0.39%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Stonks के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर STNK में $ -5.073 (-35.31%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Stonks के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -3.763 (-28.82%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Stonks (STNK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Stonks प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Stonks (STNK) क्या है

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

Stonks MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Stonks निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- STNK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Stonks के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Stonks खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Stonks प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Stonks (STNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Stonks (STNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Stonks के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Stonks प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Stonks (STNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Stonks (STNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Stonks (STNK) कैसे खरीदें

क्या आपको Stonks कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Stonks खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

STNK लोकल करेंसी में

1 Stonks(STNK) से VND
244,650.555
1 Stonks(STNK) से AUD
A$14.22441
1 Stonks(STNK) से GBP
6.87978
1 Stonks(STNK) से EUR
7.90245
1 Stonks(STNK) से USD
$9.297
1 Stonks(STNK) से MYR
RM39.23334
1 Stonks(STNK) से TRY
382.47858
1 Stonks(STNK) से JPY
¥1,366.659
1 Stonks(STNK) से ARS
ARS$12,395.96901
1 Stonks(STNK) से RUB
748.4085
1 Stonks(STNK) से INR
817.02036
1 Stonks(STNK) से IDR
Rp152,409.81168
1 Stonks(STNK) से KRW
12,930.45354
1 Stonks(STNK) से PHP
531.13761
1 Stonks(STNK) से EGP
￡E.451.55529
1 Stonks(STNK) से BRL
R$50.29677
1 Stonks(STNK) से CAD
C$12.73689
1 Stonks(STNK) से BDT
1,130.14332
1 Stonks(STNK) से NGN
14,281.02873
1 Stonks(STNK) से COP
$37,487.82825
1 Stonks(STNK) से ZAR
R.164.83581
1 Stonks(STNK) से UAH
383.12937
1 Stonks(STNK) से VES
Bs1,338.768
1 Stonks(STNK) से CLP
$8,999.496
1 Stonks(STNK) से PKR
Rs2,635.14168
1 Stonks(STNK) से KZT
4,995.64998
1 Stonks(STNK) से THB
฿300.75795
1 Stonks(STNK) से TWD
NT$283.93038
1 Stonks(STNK) से AED
د.إ34.11999
1 Stonks(STNK) से CHF
Fr7.4376
1 Stonks(STNK) से HKD
HK$72.42363
1 Stonks(STNK) से AMD
֏3,552.47667
1 Stonks(STNK) से MAD
.د.م83.76597
1 Stonks(STNK) से MXN
$173.66796
1 Stonks(STNK) से SAR
ريال34.86375
1 Stonks(STNK) से PLN
33.93405
1 Stonks(STNK) से RON
лв40.34898
1 Stonks(STNK) से SEK
kr88.13556
1 Stonks(STNK) से BGN
лв15.52599
1 Stonks(STNK) से HUF
Ft3,163.30425
1 Stonks(STNK) से CZK
195.42294
1 Stonks(STNK) से KWD
د.ك2.835585
1 Stonks(STNK) से ILS
30.86604
1 Stonks(STNK) से AOA
Kz8,474.86629
1 Stonks(STNK) से BHD
.د.ب3.504969
1 Stonks(STNK) से BMD
$9.297
1 Stonks(STNK) से DKK
kr59.40783
1 Stonks(STNK) से HNL
L243.20952
1 Stonks(STNK) से MUR
426.91824
1 Stonks(STNK) से NAD
$164.18502
1 Stonks(STNK) से NOK
kr93.52782
1 Stonks(STNK) से NZD
$15.71193
1 Stonks(STNK) से PAB
B/.9.297
1 Stonks(STNK) से PGK
K39.32631
1 Stonks(STNK) से QAR
ر.ق33.93405
1 Stonks(STNK) से RSD
дин.933.4188

Stonks संसाधन

Stonks को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Stonks वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Stonks

आज Stonks (STNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STNK प्राइस 9.297 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 9.297 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stonks का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 579.85K USD है.
STNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STNK ने 374.5644393920932 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STNK ने 8.130240384668204 USD की ATL प्राइस देखी.
STNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.11K USD है.
क्या STNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:20:50 (UTC+8)

