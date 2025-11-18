StarHeroes मूल्य(STARHEROES)
आज StarHeroes (STARHEROES) का लाइव मूल्य $ 0.00354 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.16% का बदलाव आया है. मौजूदा STARHEROES से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00354 प्रति STARHEROES है.
$ 780.17K के मार्केट कैप के अनुसार StarHeroes करेंसी की रैंक #2210 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 220.39M STARHEROES है. पिछले 24 घंटों के दौरान, STARHEROES की ट्रेडिंग $ 0.003499 (निम्न) और $ 0.003582 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.3053024632863512 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00283335761097623 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में STARHEROES में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में +5.57% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 81.71K तक पहुँच गया.
ARB
StarHeroes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 780.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 81.71K है. STARHEROES की मार्केट में उपलब्ध राशि 220.39M है, कुल आपूर्ति 566297036.6315523 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.48M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में StarHeroes के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00000565
|+0.16%
|30 दिन
|$ -0.001764
|-33.26%
|60 दिन
|$ -0.003628
|-50.62%
|90 दिन
|$ -0.002131
|-37.58%
आज STARHEROES में $ +0.00000565 (+0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001764 (-33.26%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर STARHEROES में $ -0.003628 (-50.62%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.002131 (-37.58%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
StarHeroes (STARHEROES) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब StarHeroes प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, StarHeroes के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
