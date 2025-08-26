Serum (SRM) क्या है

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Serum प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Serum (SRM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Serum (SRM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Serum के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Serum (SRM) टोकन का अर्थशास्त्र

Serum (SRM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SRM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Serum (SRM) कैसे खरीदें

क्या आपको Serum कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Serum खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SRM लोकल करेंसी में

Serum संसाधन

Serum को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Serum आज Serum (SRM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SRM प्राइस 0.01182 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SRM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.01182 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SRM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Serum का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SRM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SRM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SRM की मार्केट में उपलब्ध राशि 263.24M USD है. SRM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SRM ने 13.72061656 USD की ATH प्राइस हासिल की. SRM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SRM ने 0.008212003055769157 USD की ATL प्राइस देखी. SRM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SRM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.40K USD है. क्या SRM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SRM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SRM का प्राइस का अनुमान देखें.

Serum (SRM) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

