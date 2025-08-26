SRDS की अधिक जानकारी

Sardis Network लोगो

Sardis Network मूल्य(SRDS)

1 SRDS से USD लाइव प्राइस:

Sardis Network (SRDS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:04:10 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.07%

+0.36%

-11.61%

-11.61%

Sardis Network (SRDS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03031 है. पिछले 24 घंटों में, SRDS ने $ 0.02999 के कम और $ 0.03039 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SRDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SRDS में -0.07%, 24 घंटों में +0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sardis Network (SRDS) मार्केट की जानकारी

SRDS

Sardis Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.75K है. SRDS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 314149265 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.52M है.

Sardis Network (SRDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Sardis Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001087+0.36%
30 दिन$ +0.0109+56.15%
60 दिन$ +0.02013+197.74%
90 दिन$ +0.01921+173.06%
Sardis Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज SRDS में $ +0.0001087 (+0.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Sardis Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0109 (+56.15%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Sardis Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SRDS में $ +0.02013 (+197.74%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Sardis Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01921 (+173.06%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Sardis Network (SRDS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Sardis Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Sardis Network (SRDS) क्या है

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Sardis Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SRDS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Sardis Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Sardis Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Sardis Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sardis Network (SRDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sardis Network (SRDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sardis Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sardis Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Sardis Network (SRDS) टोकन का अर्थशास्त्र

Sardis Network (SRDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SRDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Sardis Network (SRDS) कैसे खरीदें

क्या आपको Sardis Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Sardis Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SRDS लोकल करेंसी में

1 Sardis Network(SRDS) से VND
797.60765
1 Sardis Network(SRDS) से AUD
A$0.0460712
1 Sardis Network(SRDS) से GBP
0.0224294
1 Sardis Network(SRDS) से EUR
0.0257635
1 Sardis Network(SRDS) से USD
$0.03031
1 Sardis Network(SRDS) से MYR
RM0.1276051
1 Sardis Network(SRDS) से TRY
1.2469534
1 Sardis Network(SRDS) से JPY
¥4.42526
1 Sardis Network(SRDS) से ARS
ARS$40.4132323
1 Sardis Network(SRDS) से RUB
2.439955
1 Sardis Network(SRDS) से INR
2.6609149
1 Sardis Network(SRDS) से IDR
Rp496.8851664
1 Sardis Network(SRDS) से KRW
42.0969528
1 Sardis Network(SRDS) से PHP
1.7291855
1 Sardis Network(SRDS) से EGP
￡E.1.470035
1 Sardis Network(SRDS) से BRL
R$0.1639771
1 Sardis Network(SRDS) से CAD
C$0.0415247
1 Sardis Network(SRDS) से BDT
3.6844836
1 Sardis Network(SRDS) से NGN
46.5588879
1 Sardis Network(SRDS) से COP
$122.2174975
1 Sardis Network(SRDS) से ZAR
R.0.5367901
1 Sardis Network(SRDS) से UAH
1.2490751
1 Sardis Network(SRDS) से VES
Bs4.36464
1 Sardis Network(SRDS) से CLP
$29.34008
1 Sardis Network(SRDS) से PKR
Rs8.5910664
1 Sardis Network(SRDS) से KZT
16.2867754
1 Sardis Network(SRDS) से THB
฿0.9802254
1 Sardis Network(SRDS) से TWD
NT$0.9253643
1 Sardis Network(SRDS) से AED
د.إ0.1112377
1 Sardis Network(SRDS) से CHF
Fr0.024248
1 Sardis Network(SRDS) से HKD
HK$0.2361149
1 Sardis Network(SRDS) से AMD
֏11.5817541
1 Sardis Network(SRDS) से MAD
.د.م0.2730931
1 Sardis Network(SRDS) से MXN
$0.5655846
1 Sardis Network(SRDS) से SAR
ريال0.1136625
1 Sardis Network(SRDS) से PLN
0.1106315
1 Sardis Network(SRDS) से RON
лв0.1315454
1 Sardis Network(SRDS) से SEK
kr0.2876419
1 Sardis Network(SRDS) से BGN
лв0.0506177
1 Sardis Network(SRDS) से HUF
Ft10.3093403
1 Sardis Network(SRDS) से CZK
0.6374193
1 Sardis Network(SRDS) से KWD
د.ك0.00924455
1 Sardis Network(SRDS) से ILS
0.1006292
1 Sardis Network(SRDS) से AOA
Kz27.6296867
1 Sardis Network(SRDS) से BHD
.د.ب0.01142687
1 Sardis Network(SRDS) से BMD
$0.03031
1 Sardis Network(SRDS) से DKK
kr0.1936809
1 Sardis Network(SRDS) से HNL
L0.7929096
1 Sardis Network(SRDS) से MUR
1.3954724
1 Sardis Network(SRDS) से NAD
$0.5352746
1 Sardis Network(SRDS) से NOK
kr0.3052217
1 Sardis Network(SRDS) से NZD
$0.0512239
1 Sardis Network(SRDS) से PAB
B/.0.03031
1 Sardis Network(SRDS) से PGK
K0.1282113
1 Sardis Network(SRDS) से QAR
ر.ق0.1106315
1 Sardis Network(SRDS) से RSD
дин.3.0446395

Sardis Network संसाधन

Sardis Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Sardis Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sardis Network

आज Sardis Network (SRDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SRDS प्राइस 0.03031 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SRDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SRDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03031 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sardis Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SRDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SRDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SRDS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
SRDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SRDS ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
SRDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SRDS ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
SRDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SRDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.75K USD है.
क्या SRDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SRDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SRDS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:04:10 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

