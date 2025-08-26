SubQuery Network (SQT) क्या है

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SubQuery Network (SQT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SubQuery Network (SQT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SubQuery Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

SubQuery Network (SQT) टोकन का अर्थशास्त्र

SubQuery Network (SQT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SQT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

SubQuery Network (SQT) कैसे खरीदें

क्या आपको SubQuery Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से SubQuery Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SQT लोकल करेंसी में

SubQuery Network संसाधन

SubQuery Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न SubQuery Network आज SubQuery Network (SQT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SQT प्राइस 0.0007962 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SQT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0007962 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SQT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. SubQuery Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SQT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SQT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SQT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. SQT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SQT ने 0.05551085304479353 USD की ATH प्राइस हासिल की. SQT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SQT ने 0.000785085544230375 USD की ATL प्राइस देखी. SQT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SQT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.57K USD है. क्या SQT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SQT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SQT का प्राइस का अनुमान देखें.

