SP500 xStock मूल्य(SPYX)
आज SP500 xStock (SPYX) का लाइव मूल्य $ 659.77 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.93% का बदलाव आया है. मौजूदा SPYX से USD कन्वर्ज़न दर $ 659.77 प्रति SPYX है.
$ 15.93M के मार्केट कैप के अनुसार SP500 xStock करेंसी की रैंक #857 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 24.15K SPYX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SPYX की ट्रेडिंग $ 649.17 (निम्न) और $ 666.22 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 692.479563624506 और सबसे निम्न स्तर $ 594.884270877716 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SPYX में पिछले एक घंटे में -0.09% और पिछले 7 दिनों में -3.41% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.82K तक पहुँच गया.
SP500 xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.82K है. SPYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.15K है, कुल आपूर्ति 24149.13543411 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.93M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में SP500 xStock के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +6.0793
|+0.93%
|30 दिन
|$ -10.32
|-1.55%
|60 दिन
|$ -8.68
|-1.30%
|90 दिन
|$ +33.87
|+5.41%
आज SPYX में $ +6.0793 (+0.93%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -10.32 (-1.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SPYX में $ -8.68 (-1.30%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +33.87 (+5.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
SP500 xStock (SPYX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब SP500 xStock प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, SP500 xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
SP500 xStock को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
