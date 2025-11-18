Spheron Network मूल्य(SPON)
आज Spheron Network (SPON) का लाइव मूल्य $ 0.008247 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.42% का बदलाव आया है. मौजूदा SPON से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.008247 प्रति SPON है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Spheron Network करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- SPON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SPON की ट्रेडिंग $ 0.00812 (निम्न) और $ 0.008752 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SPON में पिछले एक घंटे में -2.19% और पिछले 7 दिनों में -36.91% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 91.84K तक पहुँच गया.
BASE
Spheron Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 91.84K है. SPON की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.25M है.
-2.19%
-5.42%
-36.91%
-36.91%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Spheron Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0004726
|-5.42%
|30 दिन
|$ -0.010203
|-55.31%
|60 दिन
|$ -0.028853
|-77.78%
|90 दिन
|$ -0.055183
|-87.00%
आज SPON में $ -0.0004726 (-5.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.010203 (-55.31%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SPON में $ -0.028853 (-77.78%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.055183 (-87.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Spheron Network (SPON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Spheron Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Spheron Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Community powered world's largest data centre for AI workloads.
राशि
1 SPON = 0.008247 USD