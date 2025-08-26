Sonic SVM (SONIC) क्या है

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM प्राइस का अनुमान (USD)

Sonic SVM (SONIC) टोकन का अर्थशास्त्र

Sonic SVM (SONIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SONIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Sonic SVM (SONIC) कैसे खरीदें

Sonic SVM संसाधन

Sonic SVM को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sonic SVM आज Sonic SVM (SONIC) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SONIC प्राइस 0.21622 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SONIC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.21622 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SONIC से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Sonic SVM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SONIC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. SONIC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SONIC ने 1.2521740208546337 USD की ATH प्राइस हासिल की. SONIC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SONIC ने 0.155250981859847 USD की ATL प्राइस देखी. SONIC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SONIC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.16M USD है. क्या SONIC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SONIC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SONIC का प्राइस का अनुमान देखें.

Sonic SVM (SONIC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

