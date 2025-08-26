Sonic SVM (SONIC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.21622 है. पिछले 24 घंटों में, SONIC ने $ 0.19987 के कम और $ 0.22461 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SONIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.2521740208546337 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.155250981859847 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SONIC में +0.29%, 24 घंटों में +2.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sonic SVM (SONIC) मार्केट की जानकारी
No.3361
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
$ 518.93M
$ 518.93M$ 518.93M
0.00
0.00 0.00
2,400,000,000
2,400,000,000 2,400,000,000
SOL
Sonic SVM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.16M है. SONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2400000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 518.93M है.
Sonic SVM (SONIC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Sonic SVM के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0047304
+2.24%
30 दिन
$ -0.01096
-4.83%
60 दिन
$ +0.01705
+8.56%
90 दिन
$ -0.02326
-9.72%
Sonic SVM के मूल्य में आज आया अंतर
आज SONIC में $ +0.0047304 (+2.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Sonic SVM के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01096 (-4.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Sonic SVM के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SONIC में $ +0.01705 (+8.56%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Sonic SVM के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02326 (-9.72%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Sonic SVM (SONIC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.
Sonic SVM प्राइस का अनुमान (USD)
Sonic SVM प्राइस का अनुमान (USD)
Sonic SVM (SONIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SONIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Sonic SVM (SONIC) कैसे खरीदें
