Swarm Markets (SMT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1311 है. पिछले 24 घंटों में, SMT ने $ 0.1268 के कम और $ 0.1503 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.9776206369190703 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMT में -0.23%, 24 घंटों में -3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Swarm Markets (SMT) मार्केट की जानकारी
No.1112
$ 11.00M
$ 11.00M$ 11.00M
$ 68.60K
$ 68.60K$ 68.60K
$ 20.61M
$ 20.61M$ 20.61M
83.94M
83.94M 83.94M
157,235,481
157,235,481 157,235,481
ETH
Swarm Markets का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.60K है. SMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M है, कुल आपूर्ति 157235481 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.61M है.
Swarm Markets (SMT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Swarm Markets के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.005193
-3.81%
30 दिन
$ +0.0746
+132.03%
60 दिन
$ +0.0871
+197.95%
90 दिन
$ +0.0626
+91.38%
Swarm Markets के मूल्य में आज आया अंतर
आज SMT में $ -0.005193 (-3.81%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Swarm Markets के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0746 (+132.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Swarm Markets के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SMT में $ +0.0871 (+197.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Swarm Markets के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0626 (+91.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Swarm Markets (SMT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
Swarm Markets प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Swarm Markets (SMT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Swarm Markets (SMT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Swarm Markets के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Swarm Markets (SMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Swarm Markets (SMT) कैसे खरीदें
