Swarm Markets लोगो

Swarm Markets मूल्य(SMT)

1 SMT से USD लाइव प्राइस:

$0.1311
$0.1311$0.1311
-3.81%1D
USD
Swarm Markets (SMT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:18:23 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1268
$ 0.1268$ 0.1268
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1503
$ 0.1503$ 0.1503
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1268
$ 0.1268$ 0.1268

$ 0.1503
$ 0.1503$ 0.1503

$ 2.9776206369190703
$ 2.9776206369190703$ 2.9776206369190703

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-3.81%

+12.24%

+12.24%

Swarm Markets (SMT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1311 है. पिछले 24 घंटों में, SMT ने $ 0.1268 के कम और $ 0.1503 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.9776206369190703 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SMT में -0.23%, 24 घंटों में -3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Swarm Markets (SMT) मार्केट की जानकारी

No.1112

$ 11.00M
$ 11.00M$ 11.00M

$ 68.60K
$ 68.60K$ 68.60K

$ 20.61M
$ 20.61M$ 20.61M

83.94M
83.94M 83.94M

157,235,481
157,235,481 157,235,481

ETH

Swarm Markets का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.60K है. SMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M है, कुल आपूर्ति 157235481 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.61M है.

Swarm Markets (SMT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Swarm Markets के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.005193-3.81%
30 दिन$ +0.0746+132.03%
60 दिन$ +0.0871+197.95%
90 दिन$ +0.0626+91.38%
Swarm Markets के मूल्य में आज आया अंतर

आज SMT में $ -0.005193 (-3.81%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Swarm Markets के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0746 (+132.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Swarm Markets के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SMT में $ +0.0871 (+197.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Swarm Markets के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0626 (+91.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Swarm Markets (SMT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Swarm Markets प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Swarm Markets (SMT) क्या है

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Swarm Markets निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SMT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Swarm Markets के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Swarm Markets खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Swarm Markets प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Swarm Markets (SMT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Swarm Markets (SMT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Swarm Markets के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Swarm Markets प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Swarm Markets (SMT) टोकन का अर्थशास्त्र

Swarm Markets (SMT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SMT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Swarm Markets (SMT) कैसे खरीदें

क्या आपको Swarm Markets कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Swarm Markets खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SMT लोकल करेंसी में

1 Swarm Markets(SMT) से VND
3,449.8965
1 Swarm Markets(SMT) से AUD
A$0.200583
1 Swarm Markets(SMT) से GBP
0.097014
1 Swarm Markets(SMT) से EUR
0.111435
1 Swarm Markets(SMT) से USD
$0.1311
1 Swarm Markets(SMT) से MYR
RM0.553242
1 Swarm Markets(SMT) से TRY
5.393454
1 Swarm Markets(SMT) से JPY
¥19.2717
1 Swarm Markets(SMT) से ARS
ARS$174.799563
1 Swarm Markets(SMT) से RUB
10.55355
1 Swarm Markets(SMT) से INR
11.521068
1 Swarm Markets(SMT) से IDR
Rp2,149.179984
1 Swarm Markets(SMT) से KRW
182.336502
1 Swarm Markets(SMT) से PHP
7.49892
1 Swarm Markets(SMT) से EGP
￡E.6.357039
1 Swarm Markets(SMT) से BRL
R$0.709251
1 Swarm Markets(SMT) से CAD
C$0.179607
1 Swarm Markets(SMT) से BDT
15.936516
1 Swarm Markets(SMT) से NGN
201.381399
1 Swarm Markets(SMT) से COP
$528.627975
1 Swarm Markets(SMT) से ZAR
R.2.324403
1 Swarm Markets(SMT) से UAH
5.402631
1 Swarm Markets(SMT) से VES
Bs18.8784
1 Swarm Markets(SMT) से CLP
$126.9048
1 Swarm Markets(SMT) से PKR
Rs37.158984
1 Swarm Markets(SMT) से KZT
70.445274
1 Swarm Markets(SMT) से THB
฿4.241085
1 Swarm Markets(SMT) से TWD
NT$4.003794
1 Swarm Markets(SMT) से AED
د.إ0.481137
1 Swarm Markets(SMT) से CHF
Fr0.10488
1 Swarm Markets(SMT) से HKD
HK$1.021269
1 Swarm Markets(SMT) से AMD
֏50.094621
1 Swarm Markets(SMT) से MAD
.د.م1.181211
1 Swarm Markets(SMT) से MXN
$2.447637
1 Swarm Markets(SMT) से SAR
ريال0.491625
1 Swarm Markets(SMT) से PLN
0.478515
1 Swarm Markets(SMT) से RON
лв0.568974
1 Swarm Markets(SMT) से SEK
kr1.244139
1 Swarm Markets(SMT) से BGN
лв0.218937
1 Swarm Markets(SMT) से HUF
Ft44.606775
1 Swarm Markets(SMT) से CZK
2.755722
1 Swarm Markets(SMT) से KWD
د.ك0.0399855
1 Swarm Markets(SMT) से ILS
0.435252
1 Swarm Markets(SMT) से AOA
Kz119.506827
1 Swarm Markets(SMT) से BHD
.د.ب0.0494247
1 Swarm Markets(SMT) से BMD
$0.1311
1 Swarm Markets(SMT) से DKK
kr0.837729
1 Swarm Markets(SMT) से HNL
L3.429576
1 Swarm Markets(SMT) से MUR
6.020112
1 Swarm Markets(SMT) से NAD
$2.315226
1 Swarm Markets(SMT) से NOK
kr1.320177
1 Swarm Markets(SMT) से NZD
$0.221559
1 Swarm Markets(SMT) से PAB
B/.0.1311
1 Swarm Markets(SMT) से PGK
K0.554553
1 Swarm Markets(SMT) से QAR
ر.ق0.478515
1 Swarm Markets(SMT) से RSD
дин.13.16244

Swarm Markets संसाधन

Swarm Markets को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Swarm Markets वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Swarm Markets

आज Swarm Markets (SMT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SMT प्राइस 0.1311 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SMT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SMT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1311 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Swarm Markets का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SMT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SMT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M USD है.
SMT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SMT ने 2.9776206369190703 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SMT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SMT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SMT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SMT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.60K USD है.
क्या SMT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SMT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SMT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:18:23 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

SMT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

SMT
SMT
USD
USD

1 SMT = 0.1311 USD

SMT ट्रेड करें

SMTUSDT
$0.1311
$0.1311$0.1311
-3.88%

