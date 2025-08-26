Slingshot (SLING) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000625 है. पिछले 24 घंटों में, SLING ने $ 0.0006017 के कम और $ 0.0006258 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLING की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02871671040523046 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000604046977168514 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLING में -0.07%, 24 घंटों में +2.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Slingshot (SLING) मार्केट की जानकारी
$ 116.54K
$ 54.60K
$ 3.13M
186.47M
5,000,000,000
5,000,000,000
3.72%
ARB
Slingshot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 116.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.60K है. SLING की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.47M है, कुल आपूर्ति 5000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.13M है.
Slingshot (SLING) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Slingshot के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000017552
+2.89%
30 दिन
$ -0.0002187
-25.93%
60 दिन
$ -0.000097
-13.44%
90 दिन
$ -0.000643
-50.71%
Slingshot के मूल्य में आज आया अंतर
आज SLING में $ +0.000017552 (+2.89%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Slingshot के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0002187 (-25.93%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Slingshot के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SLING में $ -0.000097 (-13.44%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Slingshot के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000643 (-50.71%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.
Slingshot प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Slingshot (SLING) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Slingshot (SLING) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Slingshot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Slingshot (SLING) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SLING टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
