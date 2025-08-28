SIRIUS की अधिक जानकारी

First Reply लोगो

First Reply मूल्य(SIRIUS)

1 SIRIUS से USD लाइव प्राइस:

$0.0003088
$0.0003088$0.0003088
+2.35%1D
USD
First Reply (SIRIUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:26:06 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0002683
$ 0.0002683$ 0.0002683
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0003114
$ 0.0003114$ 0.0003114
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0002683
$ 0.0002683$ 0.0002683

$ 0.0003114
$ 0.0003114$ 0.0003114

$ 0.017000380747847158
$ 0.017000380747847158$ 0.017000380747847158

$ 0.000022011934852493
$ 0.000022011934852493$ 0.000022011934852493

+0.78%

+2.35%

+19.18%

+19.18%

First Reply (SIRIUS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0003088 है. पिछले 24 घंटों में, SIRIUS ने $ 0.0002683 के कम और $ 0.0003114 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SIRIUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.017000380747847158 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000022011934852493 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SIRIUS में +0.78%, 24 घंटों में +2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

First Reply (SIRIUS) मार्केट की जानकारी

No.8532

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.85K
$ 55.85K$ 55.85K

$ 308.80K
$ 308.80K$ 308.80K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

First Reply का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.85K है. SIRIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 308.80K है.

First Reply (SIRIUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में First Reply के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000709+2.35%
30 दिन$ +0.0000071+2.35%
60 दिन$ -0.0000281-8.35%
90 दिन$ -0.0000624-16.82%
First Reply के मूल्य में आज आया अंतर

आज SIRIUS में $ +0.00000709 (+2.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

First Reply के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000071 (+2.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

First Reply के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SIRIUS में $ -0.0000281 (-8.35%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

First Reply के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000624 (-16.82%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

First Reply (SIRIUS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब First Reply प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

First Reply (SIRIUS) क्या है

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके First Reply निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SIRIUS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- First Reply के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर First Reply खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

First Reply प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में First Reply (SIRIUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके First Reply (SIRIUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? First Reply के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब First Reply प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

First Reply (SIRIUS) टोकन का अर्थशास्त्र

First Reply (SIRIUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SIRIUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

First Reply (SIRIUS) कैसे खरीदें

क्या आपको First Reply कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से First Reply खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SIRIUS लोकल करेंसी में

1 First Reply(SIRIUS) से VND
8.126072
1 First Reply(SIRIUS) से AUD
A$0.000469376
1 First Reply(SIRIUS) से GBP
0.000228512
1 First Reply(SIRIUS) से EUR
0.00026248
1 First Reply(SIRIUS) से USD
$0.0003088
1 First Reply(SIRIUS) से MYR
RM0.001303136
1 First Reply(SIRIUS) से TRY
0.01270712
1 First Reply(SIRIUS) से JPY
¥0.0450848
1 First Reply(SIRIUS) से ARS
ARS$0.411732304
1 First Reply(SIRIUS) से RUB
0.024824432
1 First Reply(SIRIUS) से INR
0.027211456
1 First Reply(SIRIUS) से IDR
Rp5.062294272
1 First Reply(SIRIUS) से KRW
0.429485216
1 First Reply(SIRIUS) से PHP
0.01764792
1 First Reply(SIRIUS) से EGP
￡E.0.014995328
1 First Reply(SIRIUS) से BRL
R$0.001670608
1 First Reply(SIRIUS) से CAD
C$0.000423056
1 First Reply(SIRIUS) से BDT
0.037537728
1 First Reply(SIRIUS) से NGN
0.474344592
1 First Reply(SIRIUS) से COP
$1.2451588
1 First Reply(SIRIUS) से ZAR
R.0.0054812
1 First Reply(SIRIUS) से UAH
0.012725648
1 First Reply(SIRIUS) से VES
Bs0.0444672
1 First Reply(SIRIUS) से CLP
$0.2989184
1 First Reply(SIRIUS) से PKR
Rs0.087526272
1 First Reply(SIRIUS) से KZT
0.165930592
1 First Reply(SIRIUS) से THB
฿0.009995856
1 First Reply(SIRIUS) से TWD
NT$0.009443104
1 First Reply(SIRIUS) से AED
د.إ0.001133296
1 First Reply(SIRIUS) से CHF
Fr0.00024704
1 First Reply(SIRIUS) से HKD
HK$0.002405552
1 First Reply(SIRIUS) से AMD
֏0.117995568
1 First Reply(SIRIUS) से MAD
.د.م0.002782288
1 First Reply(SIRIUS) से MXN
$0.005768384
1 First Reply(SIRIUS) से SAR
ريال0.001158
1 First Reply(SIRIUS) से PLN
0.00112712
1 First Reply(SIRIUS) से RON
лв0.001340192
1 First Reply(SIRIUS) से SEK
kr0.002924336
1 First Reply(SIRIUS) से BGN
лв0.000515696
1 First Reply(SIRIUS) से HUF
Ft0.105032144
1 First Reply(SIRIUS) से CZK
0.006481712
1 First Reply(SIRIUS) से KWD
د.ك0.000094184
1 First Reply(SIRIUS) से ILS
0.001028304
1 First Reply(SIRIUS) से AOA
Kz0.281492816
1 First Reply(SIRIUS) से BHD
.د.ب0.0001164176
1 First Reply(SIRIUS) से BMD
$0.0003088
1 First Reply(SIRIUS) से DKK
kr0.001973232
1 First Reply(SIRIUS) से HNL
L0.008078208
1 First Reply(SIRIUS) से MUR
0.014180096
1 First Reply(SIRIUS) से NAD
$0.005453408
1 First Reply(SIRIUS) से NOK
kr0.00310344
1 First Reply(SIRIUS) से NZD
$0.000521872
1 First Reply(SIRIUS) से PAB
B/.0.0003088
1 First Reply(SIRIUS) से PGK
K0.001306224
1 First Reply(SIRIUS) से QAR
ر.ق0.00112712
1 First Reply(SIRIUS) से RSD
дин.0.030997344

First Reply संसाधन

First Reply को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक First Reply वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न First Reply

आज First Reply (SIRIUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SIRIUS प्राइस 0.0003088 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SIRIUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SIRIUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0003088 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
First Reply का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SIRIUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SIRIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SIRIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SIRIUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SIRIUS ने 0.017000380747847158 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SIRIUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SIRIUS ने 0.000022011934852493 USD की ATL प्राइस देखी.
SIRIUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SIRIUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.85K USD है.
क्या SIRIUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SIRIUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SIRIUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:26:06 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

SIRIUS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

SIRIUS
SIRIUS
USD
USD

1 SIRIUS = 0.0003088 USD

SIRIUS ट्रेड करें

SIRIUSUSDT
$0.0003088
$0.0003088$0.0003088
+2.01%

