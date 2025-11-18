Simon the Gator मूल्य(SIMON)
आज Simon the Gator (SIMON) का लाइव मूल्य $ 0.0000522 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.70% का बदलाव आया है. मौजूदा SIMON से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000522 प्रति SIMON है.
$ 33.76K के मार्केट कैप के अनुसार Simon the Gator करेंसी की रैंक #3323 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 646.75M SIMON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SIMON की ट्रेडिंग $ 0.0000515 (निम्न) और $ 0.0000557 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00509385059964004 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000054200869890927 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SIMON में पिछले एक घंटे में -3.16% और पिछले 7 दिनों में -40.55% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.00K तक पहुँच गया.
Simon the Gator का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.00K है. SIMON की मार्केट में उपलब्ध राशि 646.75M है, कुल आपूर्ति 690000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.02K है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Simon the Gator के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000000899
|-1.70%
|30 दिन
|$ -0.0000955
|-64.66%
|60 दिन
|$ -0.0006448
|-92.52%
|90 दिन
|$ -0.0009478
|-94.78%
आज SIMON में $ -0.000000899 (-1.70%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000955 (-64.66%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SIMON में $ -0.0006448 (-92.52%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0009478 (-94.78%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Simon the Gator (SIMON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Simon the Gator प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Simon the Gator के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
