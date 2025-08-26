SILO की अधिक जानकारी

Silo Finance लोगो

Silo Finance मूल्य(SILO)

1 SILO से USD लाइव प्राइस:

$0.02248
$0.02248$0.02248
-0.70%1D
USD
Silo Finance (SILO) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 13:02:01 (UTC+8)

Silo Finance (SILO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0214
$ 0.0214$ 0.0214
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0214
$ 0.0214$ 0.0214

$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366

$ 0.9598865807442589
$ 0.9598865807442589$ 0.9598865807442589

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.70%

-0.67%

-0.67%

Silo Finance (SILO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02248 है. पिछले 24 घंटों में, SILO ने $ 0.0214 के कम और $ 0.02366 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SILO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.9598865807442589 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SILO में 0.00%, 24 घंटों में -0.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Silo Finance (SILO) मार्केट की जानकारी

No.3683

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.37K
$ 42.37K$ 42.37K

$ 22.48M
$ 22.48M$ 22.48M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

825,008,532.3835211
825,008,532.3835211 825,008,532.3835211

0.00%

ETH

Silo Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 42.37K है. SILO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 825008532.3835211 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.48M है.

Silo Finance (SILO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Silo Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001585-0.70%
30 दिन$ -0.00385-14.63%
60 दिन$ -0.01852-45.18%
90 दिन$ -0.01783-44.24%
Silo Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज SILO में $ -0.0001585 (-0.70%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Silo Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00385 (-14.63%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Silo Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SILO में $ -0.01852 (-45.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Silo Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01783 (-44.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Silo Finance (SILO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Silo Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Silo Finance (SILO) क्या है

Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets.

Silo Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Silo Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SILO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Silo Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Silo Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Silo Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Silo Finance (SILO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Silo Finance (SILO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Silo Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Silo Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Silo Finance (SILO) टोकन का अर्थशास्त्र

Silo Finance (SILO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SILO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Silo Finance (SILO) कैसे खरीदें

क्या आपको Silo Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Silo Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SILO लोकल करेंसी में

1 Silo Finance(SILO) से VND
591.5612
1 Silo Finance(SILO) से AUD
A$0.0341696
1 Silo Finance(SILO) से GBP
0.0166352
1 Silo Finance(SILO) से EUR
0.019108
1 Silo Finance(SILO) से USD
$0.02248
1 Silo Finance(SILO) से MYR
RM0.0946408
1 Silo Finance(SILO) से TRY
0.9248272
1 Silo Finance(SILO) से JPY
¥3.28208
1 Silo Finance(SILO) से ARS
ARS$29.9732584
1 Silo Finance(SILO) से RUB
1.80964
1 Silo Finance(SILO) से INR
1.9735192
1 Silo Finance(SILO) से IDR
Rp368.5245312
1 Silo Finance(SILO) से KRW
31.2220224
1 Silo Finance(SILO) से PHP
1.282484
1 Silo Finance(SILO) से EGP
￡E.1.09028
1 Silo Finance(SILO) से BRL
R$0.1216168
1 Silo Finance(SILO) से CAD
C$0.0307976
1 Silo Finance(SILO) से BDT
2.7326688
1 Silo Finance(SILO) से NGN
34.5313032
1 Silo Finance(SILO) से COP
$90.64498
1 Silo Finance(SILO) से ZAR
R.0.3981208
1 Silo Finance(SILO) से UAH
0.9264008
1 Silo Finance(SILO) से VES
Bs3.23712
1 Silo Finance(SILO) से CLP
$21.76064
1 Silo Finance(SILO) से PKR
Rs6.3717312
1 Silo Finance(SILO) से KZT
12.0794032
1 Silo Finance(SILO) से THB
฿0.7270032
1 Silo Finance(SILO) से TWD
NT$0.6863144
1 Silo Finance(SILO) से AED
د.إ0.0825016
1 Silo Finance(SILO) से CHF
Fr0.017984
1 Silo Finance(SILO) से HKD
HK$0.1751192
1 Silo Finance(SILO) से AMD
֏8.5898328
1 Silo Finance(SILO) से MAD
.د.م0.2025448
1 Silo Finance(SILO) से MXN
$0.4194768
1 Silo Finance(SILO) से SAR
ريال0.0843
1 Silo Finance(SILO) से PLN
0.082052
1 Silo Finance(SILO) से RON
лв0.0975632
1 Silo Finance(SILO) से SEK
kr0.2133352
1 Silo Finance(SILO) से BGN
лв0.0375416
1 Silo Finance(SILO) से HUF
Ft7.6461224
1 Silo Finance(SILO) से CZK
0.4727544
1 Silo Finance(SILO) से KWD
د.ك0.0068564
1 Silo Finance(SILO) से ILS
0.0746336
1 Silo Finance(SILO) से AOA
Kz20.4920936
1 Silo Finance(SILO) से BHD
.د.ب0.00847496
1 Silo Finance(SILO) से BMD
$0.02248
1 Silo Finance(SILO) से DKK
kr0.1436472
1 Silo Finance(SILO) से HNL
L0.5880768
1 Silo Finance(SILO) से MUR
1.0349792
1 Silo Finance(SILO) से NAD
$0.3969968
1 Silo Finance(SILO) से NOK
kr0.2263736
1 Silo Finance(SILO) से NZD
$0.0379912
1 Silo Finance(SILO) से PAB
B/.0.02248
1 Silo Finance(SILO) से PGK
K0.0950904
1 Silo Finance(SILO) से QAR
ر.ق0.082052
1 Silo Finance(SILO) से RSD
дин.2.258116

Silo Finance संसाधन

Silo Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Silo Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Silo Finance

आज Silo Finance (SILO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SILO प्राइस 0.02248 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SILO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SILO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02248 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Silo Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SILO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SILO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SILO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
SILO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SILO ने 0.9598865807442589 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SILO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SILO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SILO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SILO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 42.37K USD है.
क्या SILO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SILO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SILO का प्राइस का अनुमान देखें.
Silo Finance (SILO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

